За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 38 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 38 медицинских работников. Такие данные на 7 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным зарегистрировано:
в г. Бишкек - 12 случаев,
в г. Ош - 2,
в Чуйской области - 5,
в Ошской области - 2,
в Иссык-Кульской области - 2,
в Джалал-Абадской области – 11,
в Баткенской области - 4.
За сутки из стационаров были выписаны 11 выздоровевших медработников. На домашней самоизоляции находятся - 18 человек.
За весь период у медицинских работников было зарегистрировано 5682 случая заражения COVID-19. Из них выздоровели - 5032 человека.