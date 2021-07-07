За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 38 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 38 медицинских работников. Такие данные на 7 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 12 случаев,

в г. Ош - 2,

в Чуйской области - 5,

в Ошской области - 2,

в Иссык-Кульской области - 2,

в Джалал-Абадской области – 11,

в Баткенской области - 4.

За сутки из стационаров были выписаны 11 выздоровевших медработников. На домашней самоизоляции находятся - 18 человек.

За весь период у медицинских работников было зарегистрировано 5682 случая заражения COVID-19. Из них выздоровели - 5032 человека.