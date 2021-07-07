240 тысяч доз вакцины Sinopharm получат жители Бишкека

240 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm получат жители Бишкека, остальные будут распределены между областями Кыргызстана. План распределения вакцины от коронавируса привел сегодня Республиканский Штаб КР по COVID-19.

Ранее сообщалось, что к концу этой недели в Кыргызстан должна прибыть китайская вакцина Sinopharm. Ожидается - 1,25 миллиона доз. На брифинге заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Жылдыз Бакашова отметила, что прибывшая вакцина будет доставлена на склады Центров профилактики заболеваний государственного санитарно-эпидемиологического надзора по областям, с соблюдением всех норм и требований. В последующем вакцина будет распределена по временным прививочным пунктам согласно разработанному плану.

Так Бишкек получит – 240 тысяч доз, Ош – 110 тысяч доз, Чуйская область – 200 тысяч доз, Ошская область – 175 тысяч доз, Иссык-Кульская область – 120 тысяч доз, Джалал-Абадская область – 165 тысяч доз, Баткенская область – 80 тысяч доз, Нарынская область – 80 тысяч доз, Таласская область – 80 тысяч доз.

На сегодняшний день по республике сформировано 868 временных прививочных пунктов для проведения ускоренной вакцинации:

в государственных медицинских учреждениях - 521;

в частных медицинских учреждениях - 11;

в общеобразовательных заведениях - 116;

в торгово-развлекательных центрах - 25;

в культурно-спортивных учреждениях - 53;

на крупных рынках - 63;

мобильных бригад - 78.

Все временные прививочные пункты будут обеспечены холодильным оборудованием, а мобильные бригады – термоконтейнерами.