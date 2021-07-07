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240 тысяч доз вакцины Sinopharm получат жители Бишкека

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- Анастасия Карелина
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240 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm получат жители Бишкека, остальные будут распределены между областями Кыргызстана. План распределения вакцины от коронавируса привел сегодня Республиканский Штаб КР по COVID-19.

Ранее сообщалось, что к концу этой недели в Кыргызстан должна прибыть китайская вакцина Sinopharm. Ожидается - 1,25 миллиона доз. На брифинге заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Жылдыз Бакашова отметила, что прибывшая вакцина будет доставлена на склады Центров профилактики заболеваний государственного санитарно-эпидемиологического надзора по областям, с соблюдением всех норм и требований. В последующем вакцина будет распределена по временным прививочным пунктам согласно разработанному плану.

Так Бишкек получит – 240 тысяч доз, Ош – 110 тысяч доз, Чуйская область – 200 тысяч доз, Ошская область – 175 тысяч доз, Иссык-Кульская область – 120 тысяч доз, Джалал-Абадская область – 165 тысяч доз, Баткенская область – 80 тысяч доз, Нарынская область – 80 тысяч доз, Таласская область – 80 тысяч доз.

На сегодняшний день по республике сформировано 868 временных прививочных пунктов для проведения ускоренной вакцинации:

в государственных медицинских учреждениях - 521;

в частных медицинских учреждениях - 11;

в общеобразовательных заведениях - 116;

в торгово-развлекательных центрах - 25;

в культурно-спортивных учреждениях - 53;

на крупных рынках - 63;

мобильных бригад - 78.

Все временные прививочные пункты будут обеспечены холодильным оборудованием, а мобильные бригады – термоконтейнерами.


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URL: https://www.vb.kg/403175
Теги:
вакцина, эпидемия, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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