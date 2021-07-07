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Вандализм против экологии в центре Бишкека (фото)

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- Н Крайнова
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В Бишкеке возле жилого многоэтажного дома по адресу Элебаева № 5 можно увидеть настоящий пример вандализма.

На месте бывшего палисадника разместилась спортивная площадка.

Здесь некий умелец варварски вбил огромными гвоздями прямо в ствол живого дерева автомобильные шины. В итоге многолетний карагач превратился в диковинный спортивный снаряд. Мало того, что дерево загибается без полива, так еще держит на поврежденном стволе тяжелые шины.

На этом издевательства над природой здесь не прекратились. Стволы, срубленных деревьев, переделаны в гимнастические бревна, а оставшиеся пеньки в сиденья для скамеек.

Впрочем досталось всем деревьям в окрестности. К ним по-хозяйски приколотили многочисленные вывески, забор и даже вешалку для вещей.

А ведь это безобразие происходит вопреки правилам благоустройства города Бишкека! Запрещается: наклеивание и развешивание каких–либо объявлений, информационных сообщений, на зданиях, заборах, остановках городского пассажирского транспорта, опорах освещения (столбах) и НА ДЕРЕВЬЯХ.

Согласно Кодексу о нарушениях, за повреждение зеленых насаждений предусмотрен штраф физическим лицам 3 тысячи, юридическим - 13 тысяч. Есть повод для проверки санитарно–экологической инспекции столицы наведаться по адресу Элебаева № 5.


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URL: https://www.vb.kg/403179
Теги:
вандализм, экология, Бишкек, вырубка деревьев, мэрия
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