Российские летчики в Кыргызстане провели антитеррористическое учение

Подразделения противодействия терроризму российской авиабазы "Кант в Кыргызстане провели учение по антитеррору. И в ходе него отразили нападение условного противника, а также освободили группу из пятнадцати заложников.

Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена данная авиабаза. Согласно замыслу учения, диверсионные группы условного противника проникли на территорию "Канта" и захватили одно из административных зданий, в котором находился гражданский персонал. Подразделение антитеррора было поднято по тревоге и под прикрытием бронетранспортеров БТР-82АМ выдвинулось к захваченному объекту.

Затем российские военнослужащие блокировали "боевиков" в здании, провели инженерную, радиационную, химическую и биологическую разведку и выполнили разминирование прилегающей территории.

В ходе операции по освобождению заложников подразделения противодействия терроризму ликвидировали условное бандформирование, эвакуировали пострадавших. И одновременно захватили членов незаконного вооруженного формирования, предпринявших попытку к отступлению.

К учению привлекалось около 50 военнослужащих, было задействовано порядка десяти единиц военной и специальной техники.

Напомним, что недавно, по сообщению пресс-службы ЦВО, летчики "Канта" впервые выполнили учебно-боевые задачи с применением нового комплекса "Электронный полигон". Экипажи штурмовиков Су-25 в ходе учебных вылетов отработали бомбометание и пуски неуправляемых авиационных ракет с использованием технологии "Электронного полигона". Новое оборудование, предназначенное для создания мишенной обстановки и оценки результатов боевого применения, позволило каждому экипажу осуществить около десяти заходов на цель в рамках одно вылета. Было отрабатано комплексное применение авиационных средств поражения по различным типам целей в условиях динамично меняющейся мишенной обстановки. При этом время на выполнение учебно-боевых задач сократилось почти в два раза.

Объединенная российская авиационная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.