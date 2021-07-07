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Кыргызский самодеятельный театр в Москве готовит новые постановки

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- Евгений Денисенко
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И в летний период не прервал своей творческой деятельности в Москве самодеятельный кыргызский театр "Аян". Как рассказала его руководитель Айнаш Козубаевой, сейчас участники этого коллектива готовят новые постановки, которые намерены уже в ближайшем будущем показать здесь соотечественникам, и не только им.

Кыргызский уличный театр "Аян" был образован в 2018 году из трудовых мигрантов Кыргызстана. Для премьеры выбрали пьесу "Игра в Царя" известного в Центральной Азии таджикского драматурга Джумы Куддуса. В дальнейшем появились и другие постановки. Например, небольшой отрывок из "Семетея – сына Манаса", из недавних премьер – исполненная под несколько видеоклипов сценическая композиция "Сердце матери", сценарий которой придумали сами аяновцы.

Узы творческого сотрудничества связывают самодеятельных кыргызских артистов с известным Московским молодежным театром "Яблоко" под руководством народного артиста РФ Вячеслава Спесивцева. Минувшим летом ребята из "Аяна" приняли участие в подготовке айтматовской "Плахи ", в ее предварительном показе на двух языках -русском и кыргызском. Аяновцы Аалы Мадымаев тогда сыграл роль Бостона, Фархат Аман уулу - Базарбая, а Бегимай Зулпукарова - Ингу Федоровну. Аалы Мадымаев вместе с профессиональными актерами самого "Яблока" стал участником и полновесного спектакля "Плаха", премьерный показ которого состоялся в декабре 2020-го и также шел на двух языках.

Кроме того, 14 февраля, в День всех влюбленных, театр Спесивцева инициирует онлайн-спектакль "Ромео и Джульетта", в котором роли двух главных героев шекспировской пьесы исполняют непрофессиональные артисты разных национальностей. Одним из них стал кыргызстанец Фархад Аман уулу из "Аяна". Все участники проекта - уроженцы России, Кыргызстана, Китая, Чехии, Мали, Боснии и Герцоговины, Индии, Сирии – озвучивали свои тексты на родных языках, Фархад – на кыргызском.

"Силами своего театра устраиваем также сатирико-юмористические концерты, чтоб земляки немного отдохнули от забот", - говорит Айнаш Козубаева. – Есть и другие планы. Надеемся, что со временем удастся познакомить со своим творчеством соотечественников и в других регионах России.

По словам Козубаевой, за весь период существования их коллектива одной из, пожалуй, главных проблем был поиск мест для репетиций, за отсутствием собственной постоянной площадки. Но с недавних пор и она нашлась. "Мы теперь репетируем в офисе Общероссийского Кыргызского конгресса, находящемся в "Доме народов России" за что очень благодарный главе конгресса Кубанычбеку Кожоеву", - говорит руководитель "Аяна".

Готовятся аяновцы принять участие и в мероприятиях, посвященных отмечаемому 31 августа Дню независимости Кыргызстана, 30-летию этой даты. Совместные планы на сей счет обсудили на днях с послом КР в РФ Гульнарой-Кларой Самат Айнаш Козубаева, а также основатель проекта "Дом, который всегда со мной" Дамира Казакпаева и руководителеь Московского кыргызского культурного центра Гульшайыр Мурзабаева.


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URL: https://www.vb.kg/403185
Теги:
Россия, театр, Кыргызстан
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