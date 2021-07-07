Партия "Эмгек": "Мы победили. Мы победим!"

В Бишкеке 11 июля пройдут повторные выборы в городской кенеш. Агитационная кампания близится к завершению. На депутатские мандаты претендуют 18 партий. Один из фаворитов – партия "Эмгек".

Как "Эмгек" завоевывает доверие избирателей, в чем особенности агитации в пандемию и почему не нужно игнорировать предстоящие выборы – читайте в этом материале.

С предыдущей предвыборной кампании прошло три месяца. Партия "Эмгек" провела ее очень активно: регулярно встречалась с бишкекчанами и рассказывала о своей программе "Инициативный город". С каждым днем мы становились увереннее в своих силах и приобретали все больше сторонников. Открытость и профессионализм наших кандидатов не остались незамеченными – к середине кампании "Эмгек" стал фаворитом. Некоторым конкурентам это сильно не нравилось. Не имея серьезной программы, не умея и не желая соперничать честно, они принялись очернять нашу партию. В СМИ и соцсетях звучали голословные обвинения в наш адрес. Мы выдержали натиск и сплотились еще сильнее. На выборах 11 апреля партия "Эмгек" получила наибольшее количество голосов и заняла первое место.

Наша партия основана 10 лет назад. До нынешнего года мы участвовали в выборах лишь однажды – в 2015-м. Потом на время ушли с политической арены. Работу не прекращали – развивали свои партийные ячейки и молодежное крыло, укрепляли контакты с населением. Мы поступательно двигались вперед, накапливая профессиональный и жизненный опыт. Каждый член "Эмгека" на своем месте внес вклад в развитие Кыргызстана.

В феврале мы провели съезд и обновили состав партии. Кандидатов в горкенеш выдвинули наши районные филиалы. В список вошли представители самых разных сфер деятельности, опытные производственники и хозяйственники, а также видные депутаты из предыдущего созыва БГК, заслужившие уважение электората упорным трудом. Мы вели агитацию честно, прозрачно и без популизма. Узнавали проблемы людей и рассказывали, как решим их, попав в горкенеш. Учитывая все это, наша победа 11 апреля не была неожиданной. Мы ее заслужили. Адекватные эксперты и политологи это подтвердили.

Мы хотели немедленно приступить к реализации своей программы. Однако официальных итогов голосования пришлось ждать больше месяца. В это время некоторые партии продолжали негативные выпады в наш адрес. Кое-кто даже позволил себе шантаж. Мы не опустились до их уровня и сохранили самообладание. Благодарим каждого, кто пришел 11 апреля на избирательные участки и поддержал нас. Факт остается фактом: результаты голосования были отменены. На 11 июля назначены повторные выборы. Наша команда твердо решила участвовать в них и, несмотря ни на что, добиться всех поставленных целей во благо народа. Доверие десятков тысяч бишкекчан – наш главный источник вдохновения. Оно придает нам сил и уверенности идти дальше.

В июне список наших кандидатов усилился несколькими перспективными кадрами. Среди них молодые энтузиасты и состоявшиеся личности. Гармоничное сочетание молодости и опыта – одна из особенностей партии "Эмгек".

В рамках нынешней кампании мы планировали много масштабных мероприятий, но из-за непростой эпидемиологической ситуации проводить их не стали. Здоровье бишкекчан для нас превыше всего. При этом считаем, что отменять или переносить предстоящее голосование на более поздний срок было бы неправильно. С каждым днем проблем в Бишкеке все больше: забастовка водителей маршруток, пробки, смог, засуха… Постоянно откладывать решение этих задач нельзя. Город остро нуждается в кризис-менеджерах. Необходимо, чтобы состав БГК был избран и наконец приступил к работе. У Кыргызстана накопился определенный опыт проведения выборов во время пандемии, и граждане уже неплохо знают, какие меры безопасности соблюдать на избирательных участках.

Некоторые СМИ, не заинтересованные в наведении порядка в столице, пишут, что партии якобы работают вяло и горожане окончательно потеряли интерес к выборам. Скажем за себя: мы активно ведем агитацию с первого дня. Наша партия бишкекчанам интересна, а наша программа не оставляет равнодушным никого. Она составлена с учетом пожеланий горожан и отражает все нужды столицы. Решение социально-экономических и транспортных проблем, улучшение экологии, благоустройство жилмассивов, озеленение, профилактика преступности, открытие новых школ и детских садов, строительство тротуаров и зон отдыха – лишь часть нашей обширной программы.

Отказавшись от массовых мероприятий, мы сделали упор на встречи с электоратом. Часть из них с учетом требований времени провели в онлайн-формате, часть – вживую. Такие встречи проходили с учетом всех санитарных норм, на них собирались не более 25 человек. Еще больше бишкекчан узнали, что у "Эмгека" есть работоспособный план по наведению порядка в столице.

Мы абсолютно понимаем, что многие действительно устали от выборов. С учетом всех голосований это будут четвертые выборы в Бишкеке за последний год. Но мы призываем граждан, у кого есть право голоса, прийти на них.

В нашем обществе сложилась тенденция: люди не ходят голосовать, а потом говорят, что ничего вокруг не меняется. Все в ваших руках! Если хотите изменений, не игнорируйте выборы. Важен каждый голос.

Наше государство ведет масштабную борьбу с коррупцией. В таких условиях чувство ответственности у чиновников наверняка обострится. Каждый обязан работать честно и на благо общества. Мы к этому готовы. Знаем, как решить проблемы столицы – все указано в нашей программе. У нас сильные кандидаты, и мы выполним свои обещания.

Дорогие бишкекчане! У нас с вами есть уникальная возможность изменить будущее нашего города. Давайте ее не упустим. Приходите 11 июля на свой избирательный участок и поддержите партию "Эмгек" – команду созидателей и профессионалов. Мы уже однажды победили. И благодаря вашей поддержке снова победим!

С уважением, партия "Эмгек".

Исполнитель: "РФ "Рубикон", г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2. Заказчик: ПП "Эмгек партиясы". Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии Омуралиевой М. З. из средств специального избирательного фонда политической партии "Эмгек партиясы".

Дата выхода: 07.07.2021 г. Тираж: 1.