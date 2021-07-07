Арест Орхана Инанды: Посол Турции в КР готов ответить на все вопросы

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Турция в Кыргызской Республике Ахмет Садык Доган, который вступил эту в должность в мае текущего года, готов дать все разъяснения СМИ по поводу ситуации, связанной с Орхан Инанды.

Также господин Посол заверил нас, что готов подробно рассказать о деятельности террористической организации FETÖ/ФЕТО в Кыргызстане и ответить на все другие вопросы по этой теме.

Отметим, 15 июля 2016 года, в Турции была совершена попытка кровавого переворота, совершенной FETÖ/ФЕТО (террористической организацией, известной в Кыргызстане, как гюленисты). В этой связи посол Турции в Кыргызстане Ахмет Садык Доган объяснит, как террористическая организация Гюленистов стала причиной гибели 251 граждан Турции, а также о деятельности террористической организации FETÖ/ФЕТО в Кыргызстане и о ситуации, связанной с Орхан Инанды. Также у него есть предложения по защите кыргызско-турецких братских отношений из-за угрозы гюленистов FETÖ/ФЕТО.

Стоит отметить, что от Посольства Республики Турция в Кыргызской Республике уже предоставлена копия регистрации актов гражданского состояния в МИД Кыргызстана, подтверждающее турецкое гражданство Орхан Инанды.