Неизвестные застрелили президента Гаити

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Об этом говорится в среду в заявлении и.о. премьер-министра страны Клода Жозефа, сообщает ТАСС.

"Примерно в час ночи со вторника 6 июля на среду 7 июля 2021 года группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански, напала на частную резиденцию президента республики и смертельно ранила его", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь.

Жозеф решительно осудил "этот бесчеловечный и варварский акт". Он призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити".

Ранее на Моиза, вступившего в должность президента в 2017 году, уже совершались покушения. Так, 17 октября 2018 года во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина, глава государства подвергся обстрелу. Президент серьезно не пострадал и был эвакуирован в безопасное место. Были ранены трое сотрудников охраны.