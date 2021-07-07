Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 99.87 - 101.07

Министр ЧС Бообек Ажикеев получил вакцину от коронавируса

84  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр чрезвычайных ситуация Кыргызской Республики Бообек Ажикеев совместно с сотрудниками Министерства чрезвычайных ситуаций получили вакцинацию от COVID-19, для предотвращения и его распространения. Об этом сообщает пресс-центр МЧС КР.

Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев отметил, что болезнь можно победить только путем вакцинации и правильного соблюдения санитарных норм и личной гигиены;

"На сегодняшний день прививка является наиболее действенным, эффективным методом борьбы с коронавирусной инфекцией. Люди, не прошедшие вакцинацию, представляют опасность для себя и своих близких. Это также было научно доказано. Поэтому приглашаю всех вас пройти вакцинацию", - сказал Бообек Ажикеев.

В министерстве отмечают, что в борьбе с COVID-19 сотрудники МЧС непрерывно работали над открытием обсерваций, дневных и ночных стационаров, их оснащением, дезинфекцией зданий и общественных мест, а также принимают гуманитарную помощь и доставляют ее по месту назначения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403200
Теги:
вакцина, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, МЧС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  