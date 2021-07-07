Министр ЧС Бообек Ажикеев получил вакцину от коронавируса

Министр чрезвычайных ситуация Кыргызской Республики Бообек Ажикеев совместно с сотрудниками Министерства чрезвычайных ситуаций получили вакцинацию от COVID-19, для предотвращения и его распространения. Об этом сообщает пресс-центр МЧС КР.

Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев отметил, что болезнь можно победить только путем вакцинации и правильного соблюдения санитарных норм и личной гигиены;

"На сегодняшний день прививка является наиболее действенным, эффективным методом борьбы с коронавирусной инфекцией. Люди, не прошедшие вакцинацию, представляют опасность для себя и своих близких. Это также было научно доказано. Поэтому приглашаю всех вас пройти вакцинацию", - сказал Бообек Ажикеев.

В министерстве отмечают, что в борьбе с COVID-19 сотрудники МЧС непрерывно работали над открытием обсерваций, дневных и ночных стационаров, их оснащением, дезинфекцией зданий и общественных мест, а также принимают гуманитарную помощь и доставляют ее по месту назначения.