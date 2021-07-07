Штаб по COVID-19: Контроль на госгранице, вакцинация в шатрах, рейды МВД

Зампредседателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела очередное заседание республиканского оперативного штаба, сообщает пресс-служба правительства.
"В городе Бишкеке на местах необходимо развернуть дополнительные койко-места, подготовив реанимационные места, необходимое оборудование и специалистов. Имеют место случаи, когда некоторых граждан не принимали в больницах. Такого не должно быть. Все нуждающиеся в медицинской помощи должны получать соответствующее лечение", - сказала Жылдыз Бакашова, дав поручения Министерству здравоохранения и социального развития.
По итогам заседания штаба дан ряд поручений государственным и местным органам власти.
Министерству здравоохранения и социального развития поручено:
- продолжить мероприятия по развертыванию дополнительных койко-мест, включая реанимационные койки с обеспечением их необходимыми штатами медицинских работников и медицинским оборудованием;
- усилить работу санитарно-карантинных постов на пунктах пропуска через государственную границу;
- организовать бесперебойную работу временных и мобильных прививочных пунктов;
- обеспечить пропорциональное распределение прибывающей партии вакцин из Китайской Народной Республики среди областей и городов, с охватом всех приоритетных групп населения;
Министерством цифрового развития:
- в 10-дневный срок разработать и запустить мобильное приложение, предусматривающее идентификацию по QR-коду гражданина, получившего вакцину против коронавируса;
Министерству чрезвычайных ситуаций поручено:
- обеспечить установку шатров для организации работы временных прививочных пунктов в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Чолпон-Ата и Каракол, в местах массового скопления людей.
Министерству внутренних дел поручено:
- обеспечить проведение рейдовых мероприятий сотрудниками патрульной милиции и оперативное реагирование на факты нарушений санитарно-эпидемиологических требований (масочный режим, социальная дистанция) в городах Бишкек, Ош, Чолпон-Ата, Каракол;
- обеспечить охрану общественного порядка во временных и мобильных прививочных пунктах.
Министерству транспорта и коммуникаций, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения и социального развития поручено:
- на регулярной основе проводить инспектирование пассажирского транспорта общего пользования согласно требованиям алгоритма действий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции;
- строго соблюдать требования по проведению дезинфекционных работ пассажирского транспорта, зданий автовокзалов и автостанций;
- в установленном порядке применять меры административного характера к водителям пассажирского транспорта за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер.
Полномочным представителям Кабинета Министров в областях, мэрам городов Бишкек и Ош поручено взять на контроль вопросы организации временных прививочных пунктов при государственных, общеобразовательных, муниципальных учреждениях, спортплощадках, торговых центрах и других общественных местах.