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Для прибывающих в Россию скорректировали правила въезда

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- Евгений Денисенко
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Постановлением главного санитарного врача РФ, которое вступило в силу 7 июля, уточняются правила въезда в Россию. Они определены, в частности, для граждан стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана.

Всем им необходимо подтвердить с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" наличие отрицательного результата исследования на коронавирус методом ПЦР-теста, отобранного не ранее чем за трое суток до прибытия в РФ.

"Граждане государств - членов Евразийского экономического союза и Республики Таджикистан с 10 июля, а граждане Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Туркменистана – с 1 сентября 2021 года при пересечении государственной границы РФ подтверждают наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ, на CОVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения "Путешествую без CОVID-19", - разъясняется в соответствующем постановлении.

С 7 июля вступает в силу новый порядок въезда из-за рубежа и для самих самих россиян. В частности, кыргызстанцам – гражданам РФ, привитым или переболевшим коронавирусом, можно не сдавать ПЦР-тест после возвращения в страну.

"При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР … не требуется", - говорится в постановлении главного Государственного санитарного врача России Анны Поповой.


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URL: https://www.vb.kg/403205
Теги:
Россия
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