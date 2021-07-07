Подарок Кумтора. В конце июля заработает новый линейный ускоритель

Сегодня в Национальном центре онкологии и гематологии прошла церемония запуска линейных ускорителей, сообщает пресс-центр Минздрава КР

Мероприятие прошло с участием министра здравоохранения и социального развития КР Алымкадыра Бейшеналиева и коллектива Центра онкологии.

Закупка дорогостоящего медицинского оборудования была произведена за счет средств, выделенных ЗАО "Кумтор Голд Компани". На выделенные денежные средства в размере семи миллионов долларов США закуплены два линейных ускорителя, Компьютерный томограф и другое необходимое оборудование.

По данным руководства Центра онкологии В 2017-м году было выделено 7 миллионов долларов США, за счет средств ЗАО "Кумтор Голд Компани" на приобретение дорогостоящих оборудований, в том числе на приобретение двух линейных ускорителей для НЦОГ. В феврале 2019-го года процедура конкурса закупки была завершена. По итогам конкурса выиграл поставщик MN Medikal (Эстония), который осуществил поставку двух линейных ускорителей на сумму 3 874 778 долларов США.

По условиям контракта для установки линейных ускорителей проведен капитальный ремонт двух бункеров c соответствующими требованиями радиационной безопасности. Бункеры закрываются автоматическими дверями, сделанными из стали и свинца. Специально для ускорителей закуплен и функционирует новый компьютерный томограф и другое необходимое оборудование.

Поставка оборудования затянулась до октября месяца 2020 года из-за пандемии и капитального ремонта бункера. Оборудование поступило 24 октября 2020 года. Такое оборудование используют в России, Узбекистане, Европе.

"Раньше лучевая терапия (дистанционная гамма-терапия) проводилась на аппарате TERABALT (Кыргызстан получил его по проекту МАГАТЭ), который отработал свой срок и был демонтирован. Сейчас лучевую терапию больных злокачественными новообразованиями проводят с помощью дистанционного гамма-терапевтического аппарата "Бабатрон", подаренного Индией. Оба гамма-терапевтических аппарата работали с радиоактивным источником (кобальт-60). Линейный ускоритель позволяет проводить лучевую терапию более точечно, т.е. максимальная доза облучения попадает на опухоль, при этом минимальная лучевая нагрузка на окружающие нормальные ткани, которые снижают лучевые реакции и лучевые повреждения, что очень важно. Два закупленных комплекта абсолютно идентичны. В случае поломки одного из них, пациент сможет спокойно продолжить лечение на втором. За одну 6-часовую смену через один ускоритель будет проходить до 40 пациентов", - сказал заместитель директора НЦОиГ Бакыт Шаимбетов.

Также в НЦОиГ отметили, что в настоящее время эксперты из Москвы, Минска и Прибалтики проводят обучение в Бишкеке сотрудников (медицинских физиков, инженеров, врачей и лаборантов (медсестер). Далее их отправят на стажировку за рубеж в г. Минск. После прохождения стажировки, в конце июля врачи начнут принимать первых пациентов.