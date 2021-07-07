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Таджикистан запросил помощь ОДКБ из-за ситуации на границе с Афганистаном

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- Ренат Кольцов
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Таджикистан не справится в одиночку с вызовами из Афганистана, поэтому республика рассчитывает на помощь Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в среду, 7 июля, заявил представитель страны при ОДКБ Хасан Султонов, сообщают "Известия"

Он рассказал, что 5 июля боевики движения "Талибан" взяли под полный контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим провинции Бадахшан ИРА, имеющие общую границу на данном направлении с Республикой Таджикистан.

"Учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным", - заявил он на заседании постоянного совета ОДКБ, которое прошло в режиме видеоконференции.

Султонов сообщил, что Таджикистан направит дополнительные войска на границу с Афганистаном и мобилизует еще 20 тыс. военных для дальнейшего укрепления границы.

Вчера сообщалось, что Центральные командования ВС США заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%. Отмечалось, что минобороны США осуществило порядка 1 тыс. грузовых рейсов и вывезло 17 тыс. единиц различного оборудования.


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URL: https://www.vb.kg/403209
Теги:
Афганистан, Таджикистан, ОДКБ
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