В Бишкеке до +41, в Чолпон - Ате + 30. Прогноз погоды на 8 июля.

Сегодня в Бишкеке: без осадков, температура днем до +41, ночью до +26.

В Чолпон - Ате:дождь,гроза, температура воздуха днем + 30, ночью, + 17.

Биометеорологический прогноз:

Индекс метеочувствительности: Погодные условия могут повлиять на некоторых людей с повышенной метеочувствительностью.

Влияние низкого давления: Существует вероятность неблагоприятного воздействия низкого давления на здоровье метеозависимых людей.

Геомагнитная обстановка: Небольшая геомагнитная активность. Необходим контроль состояния здоровья людей с повышенной метеочувствительностью.

Влияние солнечной активности: Критический риск вредного воздействия солнечных лучей на кожу большинства людей. Необходимо соблюдать правила предосторожности и контролировать самочувствие.

Подготовлено по материалам: world-weather.ru, gov.meteo.kg