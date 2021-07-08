Перекрыли и не делают. Бишкекчане жалуются на медленный ремонт дорог

Жители улиц Ажыбека Баатыра и Шота Руставели пожаловались на очень медленные темпы работы китайского подрядчика при ремонте этих магистралей. Горожане утверждают, что строителей долгое время может не быть не объектах вообще. При этом обе дороги закрыты для движения транспорта.

И Ажыбека Баатыра, и Шота Руставели ремонтируются в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Первая приводится в порядок на отрезке от проспекта Чингиза Айтматова до Джунусалиева. А вторая - от Ажыбека Баатыра до Гагарина. На обеих появятся тротуары и ирригация.

Вот только когда это случится неизвестно. Проживающие в этом районе люди уже устали ездить по закоулкам, тротуарам и газонам, чтобы попасть в свои дворы.

- Начали дорожники очень резво, - говорят местные. – Лихо сняли асфальт, забетонировали бордюры и начали готовить грунтовую подушку. Но потом их какое-то время не было. Видимо, перебросили на другой объект. Затем опять появились, немного покопались, и снова тишина. И так несколько раз. Разве это правильный подход к работе? Ведь все это время к нам во дворы невозможно проехать. И ладно, если бы речь шла только о частных машинах. Но если случится пожар или кому-то понадобиться помощь врачей? Если не хватает у вас людей и техники, то не перекрывайте сразу столько улиц. Сделайте полностью одну, а потом уже переходите к следующей.

VB.kg уже писал о ремонте этих дорожных артерий в середине мая текущего года. И надо сказать, что с того момента, не смотря на то, что прошло более полутора месяцев, на Ажыбека Баатыра мало что изменилось. Почти доделана основа асфальта, появились контуры тротуара и ирригационные лотки.

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На Шота Руставели сделано примерно тоже самое. Но там стартовое состояние было другим, нежели на Ажыбека Баатыра. Поэтому прогресс здесь явно больше. Хотя за это же время на других дорогах сделали значительно больше.

Однако во время приезда корреспондентов "Вечернего Бишкека" ни на одной из улиц действительно не было зафиксировано сколь-нибудь масштабных работ. На Ажыбека Баатыра экскаватор перекрывал проезды во дворы, из-за чего даже произошла перебранка с автомобилистами, которые пытались выехать. А на Руставели несколько работников возились с тротуаром в районе пересечения с Гагарина, да там же копошился еще один экскаватор.

В общем, китайские подрядчики снова повторяют то, что они делали все прошлые годы – перекрывают разом больше дорог, чем могут осилить. Но наши чиновники им и слова не говорят – грант все-таки. А то, что тысячи горожан испытывают неудобства от этой непонятной логики ремонта, никого совершенно не волнует. Хотя не только на указанных магистралях наблюдается тишина. Не сильно торопятся и на некоторых других.

Напомним, вторая фаза проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" рассчитана на два года, за которые компания China Road and Bridge Corporation построит 5 мостов и отремонтирует 60 улиц протяженностью более 70 километров. Часть артерий будет расширена, а некоторые их участки создадут с нуля. Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР.