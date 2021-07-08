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В Узбекистане отменят акцизный налог на натуральные вина

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Шавкат Мирзиёев накануне в ходе совещания анонсировал ряд новых мер по поддержке виноградарства и промышленной переработки винограда, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Мы собрали для вас главные топики с мероприятия.

Пара цифр

Сегодня в Узбекистане виноград выращивается на площади в 90 тысяч гектаров. В этой сфере на постоянной и сезонной основе заняты 900 тысяч человек. За последние четыре года было заложено 52 тысячи гектаров новых виноградников.

Потенциал виноградного экспорта Узбекистана оценивается минимум в 600 миллионов долларов, изюма – в 500 миллионов долларов, а вина – в 100 миллионов долларов.

По объему продаж виноград занимает среди плодов третье место на мировом рынке, а спрос на него растет в среднем на 350 миллионов долларов ежегодно.

Экономика винограда

На выращивание столового винограда на 1 гектаре площади расходуется в среднем 100 миллионов сумов и через 4 года может принести чистую прибыль в размере 250 миллионов сумов. Масло из виноградных косточек также высоко ценится на мировом рынке.

Другой важный аспект заключается в том, что 1 гектар виноградников, особенно шпалерного типа, может обеспечить работой до 10 человек, позволит получить продукцию на 300 миллионов сумов и экспортировать продукцию в среднем на 25 тысяч долларов, в то время как 1 гектар зерновых культур обеспечивает занятость 2 человек и дает продукцию максимум на 20 миллионов сумов.

Финансовая подпитка

В целях стимулирования создания новых и обновления старых виноградников, будут предоставляться субсидии в размере 10 миллионов сумов за каждый гектар новых сертифицированных плантаций. Для финансирования закладки виноградников банкам будут выделены ресурсы в размере 100 миллионов долларов.

Новые сорта

Министерству инновационного развития поручено создать новые высокоурожайные, бескостные, холодостойкие и устойчивые к болезням сорта винограда на основе зарубежного опыта.

Что такое шпалер

Президент указал на возможность повышения урожайности в 2-3 раза за счет выращивания винограда на шпалерах. Для популяризации этого метода до 30 процентов расходов на сооружение шпалер будут компенсироваться из бюджета. Кроме того, ввоз оборудования и техники, используемых в виноградарстве, будет освобожден от таможенных пошлин.

Кластерный подход

Глава государства подчеркнул необходимость создания винодельческих кластеров для создания полного цикла переработки винограда и производства готовой продукции.

Таким кластерам будут предоставлены льготы для покупки перерабатывающего оборудования, сушки и упаковки винограда.

Все на экспорт

В ходе анализа экспортного потенциала отрасли, отмечалось, что в нынешнем году можно довести экспорт столового винограда до 200 миллионов долларов, изюма – 130 миллионов долларов, а экспорт натуральных вин – до 50 миллионов долларов.

Мирзиёев дал поручения по созданию и продвижению за рубежом национального бренда сортов винограда, достижению фитосанитарных соглашений с потенциальными рынками сбыта.

Отныне при экспорте 30 процентов выращенного урожая налоги на прибыль и имущество будут снижены на 30 процентов, а при экспорте более 30 процентов – в два раза.

Поддержка виноделов

На каждый литр поставляемого за рубеж натурального вина будет предоставляться субсидия в размере 5 тысяч сумов. Определено также, что акцизный налог на натуральные вина будет отменен.


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URL: https://www.vb.kg/403218
Теги:
Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, акциз
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