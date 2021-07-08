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Более 30 штатов США подали антимонопольный иск против Google

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Вашингтон и 36 штатов в среду подали иск против компании Google за нарушение антимонопольного законодательства в работе магазина приложений для устройств с операционной системой Android. Об этом сообщила газета Politico.

По ее данным, иск был подан в федеральный суд Калифорнии. Причиной иска стал контроль корпорации над магазином приложений Google Play. В частности, газета уточняет, что в рамках данного иска будет оспариваться взимание корпорацией комиссии 30% с продаж электронных товаров и услуг внутри приложения .

Министерство юстиции США 20 октября предъявило гражданский иск корпорации Google, поскольку та, по версии властей, наносит ущерб конкуренции на онлайн-площадках. В качестве истца вместе с федеральным правительством выступили 11 американских штатов. Их генеральные прокуроры являются представителями Республиканской партии.

Ранее в отношении Google было подано уже три антимонопольных иска. В одном из них корпорация обвиняется в антиконкурентном сговоре с компанией Facebook, владеющей одноименной соцсетью. В иске утверждается, что в 2017 году Facebook стала серьезным соперником Google на рынке рекламы в интернете. Компании в связи с этим якобы договорились избегать конкуренции в ряде сфер.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/403221
Теги:
социальные сети, суд, США
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