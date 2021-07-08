Судейский беспредел? На какие нарушения идут судьи по делу ТЦ "Вефа"

Как ранее отмечалось, уже на протяжении 4 лет тянется судебное разбирательство по торговому центру "Вефа" и по этому поводу адвокат Алия Турумбекова предполагает, что нынешние хозяева ТЦ намеренно затягивают это дело. В сегодняшнем интервью мы решили акцентировать внимание именно на работе судей.

У адвоката Алии Турумбековой невольно сложилось предположение, что судьи по этому делу, состав которых, практически, не меняется, работают на ОсОО "Аруу Жылдыз", то есть на владельцев ТЦ "Вефа". По крайней мере, все предпосылки действительно наталкивают на такую мысль.

- По делу "Вефы" я бы хотела отметить трех судей: председатель Бишкекского горсуда Алыбаев, его заместитель Сатыбалдиев и судья Рыбалкина, которые работают в тандеме. То есть ими рассматривались дела не только по самому торговому центру Вефа, но и по косвенным делам. Это по определенным доначислениям налогов этого торгового центра и по земельному участку, расположенного рядом с Вефой. То есть эти судьи работают в тандеме: либо Алыбаев с Рыбалкиной, либо Сатыбалдиев с Рыбалкиной и так далее, - сказала она.

Больше всего юриста поражает "наглость" судей, которые открыто закрывают глаза на нарушения.

- Я уже говорила об этом неоднократно, но все безрезультатно. Начнем с того, что Айверди Хулуси не является представителем АО "Озгун Иншаат Таахют ве Тиджарет". Такое решение принято судом Турции, так как компания "Озгун Иншаат Таахют ве Тиджарет" является государственной. Тем не менее, Айверди Хулуси выписывает доверенность на адвоката Горлову представлять интересы компании в нашем суде. И судьи закрывают глаза на это вопиющее нарушение. Мою доверенность адвоката чуть ли не под лупой изучают, а тут явное нарушение как будто не замечают, - отметила Турумбекова.

Об остальных нарушениях судей по делу "Вефы" более подробно в интервью адвоката Алии Турумбековой: