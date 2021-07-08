Кыргызстан и Башкортостан выработают дорожную карту сотрудничества

Вопросы развития межрегионального сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Башкортостан Российской Федерации обсудили в Москве посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат и полномочный представитель РБ при президенте РФ – заместитель премьер-министра правительства РБ Умарпаш Ханалиев. Стороны, как сообщили в посольстве, подтвердили необходимость выработки совместных мер, направленных на стимулирование торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между обеими республиками.

На встрече было отмечено, что между Кыргызстаном и Башкортостаном имеется большой потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества. В целях его активизации Гульнара-Клара Самат предложила принять дорожную карту по реализации соглашение между правительствами КР и РБ о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной и культурной областях, подписанного в марте 2019 года в Бишкеке.

Умарпаш Ханалиев поддержал данную инициативу и в свою очередь высказался за создание рабочей группы по выработке конкретных предложений для включения в такую карту. Он также отметил большой потенциал Кыргызстана, в частности, в легкой промышленности, что, по мнению полпреда, способствовало бы созданию кыргызско-башкирского совместного предприятия в этой сфере.

В ходе беседы речь шла и возможности участия башкирского бизнеса в развитии, в том числе, экономики Баткенской области Кыргызстана.

Следует отметить, что между обеими республиками уже наработан значительный потенциал сотрудничества в различных сферах. Среди экспортируемой Башкортостаном в Кыргызстан продукции – стальная проволока, каустическая и кальцинированная сода, гербициды, удобрения, пластмассовые изделия и другая продукция, основными позициями башкирского импорта являются электролампы, изделия из алюминия и меди. На территории РБ действуют несколько предприятий с участием кыргызского капитала, занятых в сфере торговли и деятельности в области права. В 2015 году состоялись Дни культуры и науки РБ в КР, творческие коллективы и исполнители из Кыргызстана принимают активное участие в организуемых в Башкортостане конкурсах и фестивалях, в данный момент представляют родную республику в проходящей в РБ Всемирной фольклориаде. Между ведущими вузами Башкортостана и Кыргызстана действуют свыше 30 договоров о сотрудничестве, кыргызские студенты обучаются в башкирских университетах. В июле 2017 года был подписан меморандум об установлении побратимских отношений между двумя столицами - Бишкеком и Уфой.

Башкортостан пришел на помощь Кыргызстану и в сложный период пандемии. В минувшем году в КР прилетала команда опытных медицинских работников во главе с заместителем министра здравоохранения РБ Евгением Кустовым, в течение месяца они оказывали содействие кыргызским коллегам в организации помощи больным с COVID-19.

Глава Башкортостана Радий Хабиров взял на личный контроль и решение возникшей в том же году проблемы с гражданами КР, вынужденно остававшимися на территории РБ из-за закрытия границы соседней Оренбургской области с Казахстаном. Кыргызстанцев вначале разместили в пунктах временного пребывания в семи муниципалитетах на юге Башкорстостана, организовали для них горячее питание, медицинское наблюдение, обеспечили охрану общественного порядка. А затем во взаимодействии с кыргызской и казахской сторонами был осуществлен вывоз людей на автобусах в Кыргызстан.