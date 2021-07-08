Программа развития городов политической партии "Биздин Кыргызстан"

"Путь созидателей"

С момента обретения независимости Кыргызстан выбрал путь свободной экономики и демократии.

Условия свободной экономики привели к росту городского населения и увеличению внутренней и внешней миграции.

Вокруг Бишкека появилось 47 новых населенных пунктов.

Резкий рост населения города создал ряд проблем:

1. Проблемы с инфраструктурой. Недостаточное обеспечение водой, электричеством, канализацией, дорогами, транспортом, отсутствие школ и медицинских служб.

2. Вопросы градостроительства. Отсутствие генерального плана Бишкека, трансформация земель, узаконивание и обеспечение документами.

3. Экологические проблемы. Увеличение количества автомобилей, отсутствие переработки отходов, вырубка лесов, сокращение парков, неправильное озеленение.

4. Вопросы безопасности. Управление трафиком, отсутствие необходимой инфраструктуры. Освещение ночного города. Рост числа преступности.

5. Вопросы общественно-полезного труда и отдыха. Отсутствие массовых спортивных и культурных мероприятий. Не организована организация досуга граждан.

6. Проблема граждан, нуждающихся в социальной защите. Не организована помощь одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью.

7. Проблемы городской культуры. Культура поведения в обществе.

Рекомендации партии "Биздин Кыргызстан":

1. Инфраструктура. Необходимо модернизировать системы водоснабжения и канализации с внедрением цифровых технологий. Над увеличить количество троллейбусов и автобусов в будущем. Возможно привлечение инвесторов из Японии, Южной Кореи и Китая.

2. Необходимо доработать генеральный план города, разработать проект "BISHKEK CITY" и построить город-спутник Бишкека. Мы разместим там бизнес-центры и диджитал-центры. Город можно разделить на две части - старый город и новый.

Надо ввести в правовое поле новостройки вокруг Бишкека и реализовать все инфраструктурные проекты. Решение - государственно-частное партнерство.

3. Прокладка газопровода в новостройках Бишкека. Полный перевод теплоснабжения на газ решит проблему экологии – не будет смога зимой, воздух станет чище. Строительство мусороперерабатывающего завода. Плановое благоустройство, озеленение города.

4. Необходимо строить транспортные сети. Увеличить количество мостов для безопасного перехода дорог. Необходимо повсеместное освещение улиц. Надо пересмотреть и повысить эффективность проекта "Безопасный город".

5. В целях укрепления единства горожан необходимо регулярно проводить конкурсы "Образцовая улица", "Образцовый дом", "Образцовый район". Для досуга горожан необходимо проводить спортивные состязания.

6. В городе планируется построить спортивный городок, соответствующий международным стандартам. Там будут проводиться соревнования, тренироваться будущие чемпионы. К этому проекту необходимо привлечь наших отечественных и иностранных инвесторов. Главное - создать для них правовые гарантии.

7. Социальная защита. В магазинах при поддержке общественности и бизнесменов можно организовать продуктовые уголки для малообеспеченных граждан. Необходимо создать в городе доступную среду для людей с инвалидностью.

8. Добиться цифровизации почти всех муниципальных услуг. Необходимо расширить внедрение электронных платежей. Организация IT-тренингов и семинаров. Создание платформы Бишкекского IT-центра.

9. Инициировать проведение ежегодного Бишкекского молодежного бизнес-форума. Поддержка предпринимательства среди молодежи, проведение конкурсов стартап-бизнес-проектов и реализация потенциала молодежи.

10. Культура поведения: бережно, с любовью, соблюдая чистоту. Все изменится только в том случае, если мы будем относиться к общественным местам так же, как к своим домам.

Начни перемены вместе с нами! Если ты изменишься, если я изменюсь - изменится общество!

Наш путь - путь созидателей!

С партией "Биздин Кыргызстан" построим современный Бишкек!

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Биздин Кыргызстан" Алымкулова Д.А. (регистрационное свидетельство №37 от 11.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Биздин Кыргызстан".

Дата выхода: 08.07.2021 г.