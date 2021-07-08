Кыргызстанцы обсудили перспективы развития библиотек Центральной Азии

В Новосибирске, в онлайн-формате был организован международный круглый стол "Книжная культура на евразийском пространстве" с участием экспертов из четырех стран Центральной Азии. И Кыргызстан тоже принял в нем участие.

Организовали мероприятие Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН (Новосибирск) и Экспертный клуб "Сибирь-Евразия".

Актуальность проведения этого мероприятия вызвана изменением роли книги и библиотек в современном обществе. У специалистов накопился опыт трансформации привычных институтов в современные, мультимедийные комплексы, способные нести множество общественно значимых функций.

В круглом столе приняли участие руководители и сотрудники крупнейших библиотек Центрально-Азиатского региона: Республиканской библиотеки для детей и юношества имени Касымалы Баялинова из нашей страны, Национальной библиотеки Казахстана и библиотеки Назарбаев университета, Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои, Национальной библиотеки Таджикистана, а также представители академических и экспертно-аналитических кругов, СМИ, институтов гражданского общества России и стран Центральной Азии.

В своих выступлениях участники отметили общность проблем, с которыми столкнулись библиотеки: снижение интереса к чтению книг, увлеченность молодых людей гаджетами, "клиповое сознание" подростков. К этому добавились ограничения, вызванные пандемией коронавирусной инфекции. В результате в библиотеках отмечают снижение числа посетителей, уменьшение спроса на художественную литературу, особенно классики.

В этих условиях библиотечные работники в России и странах Центральной Азии осваивают новые формы взаимодействия с читателями, в том числе детьми и молодежью. Шире осваивается интернет-пространство: библиотекари России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана используют социальные сети для общения с читателями и проведения открытых лекций, обсуждения книг. Продвигать книгу и чтение, привлекать внимание к новым изданиям помогают известные люди - политики и государственные деятели, художники и артисты, спортсмены.

Библиотеки направлены на приближение к читателям: передвижные пункты книговыдачи или книгообмена появляются на предприятиях и в государственных учреждениях, а для маломобильных группа населения и в условиях пандемии книги из библиотечных фондов доставляются на дом. Сами библиотеки при этом становятся центрами притяжения культурной жизни: в них идут занятия различных детских кружков, реализуются проекты по сохранению народной культуры. Вокруг книгохранилищ формируется деятельность образовательных центров для людей с ограниченными возможностями или тематических творческих объединений для детей.

В ходе общения модераторы и эксперты обратили внимание на то, что сотрудничество библиотек России и стран Центральной Азии помогает обмениваться опытом, осваивать новые технологии, обогащать культурные достижения. Особенно важно это в условиях пандемических ограничений, когда специалисты изучают и адаптируют новые технологии взаимодействия с читателями. Это значит, что сотрудничество библиотек продолжится во всех форматах.