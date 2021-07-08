Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 99.87 - 101.07

Кыргызстанцы обсудили перспективы развития библиотек Центральной Азии

197  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Новосибирске, в онлайн-формате был организован международный круглый стол "Книжная культура на евразийском пространстве" с участием экспертов из четырех стран Центральной Азии. И Кыргызстан тоже принял в нем участие.

Организовали мероприятие Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН (Новосибирск) и Экспертный клуб "Сибирь-Евразия".

Актуальность проведения этого мероприятия вызвана изменением роли книги и библиотек в современном обществе. У специалистов накопился опыт трансформации привычных институтов в современные, мультимедийные комплексы, способные нести множество общественно значимых функций.

В круглом столе приняли участие руководители и сотрудники крупнейших библиотек Центрально-Азиатского региона: Республиканской библиотеки для детей и юношества имени Касымалы Баялинова из нашей страны, Национальной библиотеки Казахстана и библиотеки Назарбаев университета, Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои, Национальной библиотеки Таджикистана, а также представители академических и экспертно-аналитических кругов, СМИ, институтов гражданского общества России и стран Центральной Азии.

В своих выступлениях участники отметили общность проблем, с которыми столкнулись библиотеки: снижение интереса к чтению книг, увлеченность молодых людей гаджетами, "клиповое сознание" подростков. К этому добавились ограничения, вызванные пандемией коронавирусной инфекции. В результате в библиотеках отмечают снижение числа посетителей, уменьшение спроса на художественную литературу, особенно классики.

В этих условиях библиотечные работники в России и странах Центральной Азии осваивают новые формы взаимодействия с читателями, в том числе детьми и молодежью. Шире осваивается интернет-пространство: библиотекари России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана используют социальные сети для общения с читателями и проведения открытых лекций, обсуждения книг. Продвигать книгу и чтение, привлекать внимание к новым изданиям помогают известные люди - политики и государственные деятели, художники и артисты, спортсмены.

Библиотеки направлены на приближение к читателям: передвижные пункты книговыдачи или книгообмена появляются на предприятиях и в государственных учреждениях, а для маломобильных группа населения и в условиях пандемии книги из библиотечных фондов доставляются на дом. Сами библиотеки при этом становятся центрами притяжения культурной жизни: в них идут занятия различных детских кружков, реализуются проекты по сохранению народной культуры. Вокруг книгохранилищ формируется деятельность образовательных центров для людей с ограниченными возможностями или тематических творческих объединений для детей.

В ходе общения модераторы и эксперты обратили внимание на то, что сотрудничество библиотек России и стран Центральной Азии помогает обмениваться опытом, осваивать новые технологии, обогащать культурные достижения. Особенно важно это в условиях пандемических ограничений, когда специалисты изучают и адаптируют новые технологии взаимодействия с читателями. Это значит, что сотрудничество библиотек продолжится во всех форматах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403241
Теги:
библиотека, книги, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  