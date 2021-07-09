Реконструкция в Бишкеке. Улицу Кулатова могли бы сделать и шире

Ширина улицы Кулатова на многих отрезках позволяет сделать ее проезжую часть довольно широкой не в ущерб ирригации, тротуарам и зеленым насаждениям. Но строители зачем-то оставили незадействованным много места, которое вряд ли будет занято газонами или клумбами. Таким мнением с нашей редакцией поделились автомобилисты.

Дорожная артерия ремонтируется в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Ее должны привести в порядок на отрезке от Каракульской до Байтик Баатыра.

- Проходил по Кулатова от Панфилова до Фатьянова и обратил внимание, что с северной стороны дороги строители оставляют большое пространство между проезжей частью и зелеными насаждениями, - позвонил в редакцию водитель-профессионал Сыргак Мамбетов. – Сначала было подумал, что там пройдет тротуар, но он расположен за зелеными насаждениями. А за счет этой площади дорога могла бы стать примерно на пол полосы шире. Потому что выглядит она узковато. Особенно с тем учетом, что ее специально ремонтируют для разгрузки Толстого и Горького. Значит, трафик здесь будет большим.

Действительно, на указанном участке наблюдается то, о чем говорит горожанин. За счет оставленного пространства можно значительно расширить проезжую часть. Остается лишь надеется, что это делается с определенной целью и горожане вскоре увидят, с какой именно.

В целом же ремонт дороги протекает не очень быстро. Основные работы сосредоточены на указанном выше отрезке. А западнее Панфилова особого движения не видно. Вероятно, это связано с тем, что строящаяся здесь многоэтажка сейчас подключается к коммуникациям, а потому перекопана дорога рядом с ней. Китайские подрядчики ждут завершения этих работ.

К слову, отрезок Кулатова западнее Панфилова тоже довольно широкий. Здесь полно места и для проезжей части, и для тротуаров. Последние, кстати, если когда-то и были, то очень давно и сейчас уничтожены заездами во дворы и палисадниками. А ирригацией, как говорится, и не пахнет.

Напомним, в столице реализуется вторая фаза масштабного проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Ее должны выполнить за два года, построив 5 мостов и отремонтировав 60 улиц, протяженностью более 70 километров. Часть дорожных артерий будут расширены, а отдельные их участки построены заново.

Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР. Подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.