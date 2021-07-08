В российских вузах организуют вакцинацию иностранных студентов

Министерство образования и науки РФ рекомендовало вузам организовать вакцинацию иностранных студентов от COVID-19. Об этом заявил статс-секретарь ведомства Петр Кучеренко в ходе всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

Данный форум проводится с 2015 года, организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей", во взаимодействии с Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики".

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области еще в середине июня рекомендовал допускать к очным занятиям лишь привитых от коронавируса студентов. Но Всероссийский студенческий союз, рассказал "КоммерсантЪ", тут же предупредил о возможных последствиях такого решения. Как отмечалось, одни студенты начнут покупать поддельные справки о наличии антител или противопоказаниях к прививке, а другие принципиально откажутся от вакцинации, чтобы сохранить комфортное онлайн-обучение.

Тем не менее, по информации "Ъ", многие высшие учебные заведения РФ все же предпочли пойти путем ограничений. А в Минобрнауки заявили, что в период сложной эпидемиологической обстановки "руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг".

Несколько вузов, в том числе МГИМО и Московском энергетическом институте , уже объявили, что будут допускать к очным занятиям только после вакцинации. Вместе с тем, вопросы перерасчета стоимости обучения при переходе на дистанционный формат до сих пор не урегулированы. В России не было ни одного прецедента снижения или возврата части оплаты обучения из-за онлайн-формата.

Ранее принудительная вакцинация коснулась преподавателей вузов. Минобрнауки рекомендовало ректорам учебных заведений привить своих сотрудников до 25 августа. Но это требование касается лишь вузов, расположенных на территории субъектов, где введены соответствующие требования постановлениями главных санитарных врачей.

В июне президент России Владимир Путин поручил обеспечить возможность платной вакцинации от COVID-19 иностранцев, проживающих в России. В Москве тем временем начали прививать трудовых мигрантов, для этого открыты три пункта – в Многофункциональном миграционном центре в подмосковном Сахарово, в торговом центре "Садовод" в самой Москве и с 7 июля – в "Лужниках".

В российских вузах сегодня обучаются около 16.6 тысячи студентов из Кыргызстана, в том числе около 6.6 тысячи -за счёт российского бюджета, остальные - на коммерческой основе.