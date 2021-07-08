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"Если НКО занимаются полезным делом, то им не стоит бояться нового закона"

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- Бакыт Басарбек
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Президент страны Садыр Жапаров подписал принятый парламентом Кыргызской Республики закон "О некоммерческих организациях", который направлен на защиту прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемые законом интересы общества и государства.

Редакция VB.KG обратилась к преподавателю и политологу Канимету Назарову с просьбой разъяснить, необходим ли был такой закон в Кыргызстане и в чем его практическая польза.

- Такие законы приняты в десятках странах мира от США до Алжира. Потребность в принятии закона объясняется тем, что НКО все чаще используют пробелы в законодательстве. В частности, отмечаются все более частые случае сбора физическими лицами информации, которая используется иностранными государствами и их структурами, в том числе против Кыргызстана или может представлять угрозу безопасности страны. При этом, по действующему закону физлица и НКО не обязаны даже ставить в известность какой-либо госорган о такого рода деятельности, – заявил аналитик.

Как отмечает ученый, в Кыргызстане отсутствует прозрачность и отчетность финансовой деятельности неправительственных и некоммерческих организаций. НКО информируют о своем финансировании только Национальный статистический комитет и налоговую службу. Широкая общественность не имеет доступа к какой-либо информации о деятельности НКО. В тоже время стоит отметить, что сами некоммерческие организации требуют отчеты от всех органов управления, бизнеса и граждан.

- Новым законом предусматривается, что некоммерческая организация, осуществляющая деятельность за счет грантовых, бюджетных средств, а также иных денежных средств, предоставленных на безвозмездной основе, ежегодно представляет информацию об источниках формирования и расходования финансовых средств по соответствующей форме, определяемой правительством КР. В случае нарушения указанных требований предусматривается ответственность в соответствии с законодательством КР. В частности это штрафные санкции, – разъясняет Назаров.

При этом, подчеркивает он, закон о дополнительном регулировании деятельности НКО соответствует трендам в мировом законодательстве, но при этом намного демократичнее, чем в ряде других стран, включая даже США.

- Например в США предусмотрена жесткая ответственность: нарушителям грозит наказание в виде штрафа до 10 тысяч долларов или лишение свободы на срок до 5 лет. Под действия нормативного акта попадают также и средства массовой информации, которые находятся под контролем другого государства и субсидируются из-за рубежа. Определить какие-либо четкие границы признаков для включения СМИ в этот список специалисты затрудняются.

В Великобритании действует старейшая в мире система обеспечения контроля и прозрачности неправительственных организаций: в соответствии с Актом о благотворительных трастах 1853 года всю деятельность таких организаций контролирует Комиссия по благотворительности, отвечающая перед правительством и парламентом.

В Израиле в 2016 году Кнессет принял закон, требующий от НКО, которые получают более половины своего финансирования из-за рубежа, указывать об этом в любой публикации или переписке с государственными и должностными лицами. Список организаций, подпадающих под действие закона, а также перечень стран, из которых они получают пожертвования, должен быть размещен на веб-сайте Регистратора некоммерческих компаний. В случае нарушения этого закона предусмотрен штраф в размере в 29,2 тысячи шекелей (более 8 тысяч долларов).

Около 10 лет назад индийское правительство после организованных предположительно из-за рубежа протестов вокруг строительства АЭС Кудамкулан, в котором принимали участие российские специалисты, запретило деятельность, по данным СМИ, около 4 тысяч НКО с иностранным финансированием. Запрещается перевод иностранных средств любому физическому лицу, ассоциации или зарегистрированной компании, если не открыт специальный счет.

В Австралии в 2018 году был принят закон о программе прозрачности иностранного влияния. Под действие закона подпадают лоббирование в парламенте и СМИ, предоставление финансовых средств. Лица, работающие на территории Австралии под контролем иностранных правительств, должны подробно описывать свою деятельность в публичном реестре. Осуществление деятельности при отсутствии регистрации, невыполнение обязанностей по Программе прозрачности или предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации является уголовным нарушением, за которое предусмотрен штраф или лишение свободы до пяти лет, – отметил политолог.

Эксперт добавил, что если НКО занимаются полезным для страны и общества делом, то им не стоит бояться нового закона.

- Однако если НКО под видом "защиты демократии" занимаются лоббированием иностранных интересов и готовят почву для "дворцовых переворотов", то граждане страны должны видеть и понимать такую "демократизаторскую" деятельность НКО, - заключил он.


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URL: https://www.vb.kg/403249
Теги:
законопроект, НПО, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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