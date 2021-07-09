Фотограф и трагедия Минаматы. Рецензия на фильм "Великий"

Посмотрел потрясающий новый фильм с Джонни Деппом в главной роли под названием "Великий". Это так называемый байопик о жизни и творчестве знаменитого американского фотографа Юджина Смита - легендарной личности, стоящей в одном ряду с такими гигантами, как Картье–Брессон и Робер Капа. Но не только жизнеописание знаменитости цель фильма. Это также и рассказ об экологической катастрофе в Японии, куда и приехал на съемку Юджин Смит по заданию журнала Life.

Первое оригинальное название картины "Минамата" - это японский прибрежный городок, где градообразующим предприятием, а следовательно, и местом работы большинства жителей, является завод по производству химикатов Chisso. Продолжительный сброс отходов в воду залива привел к массовому отравлению населения ртутью и появлению на свет специфического заболевания. Болезнь Минаматы, или синдром кошачьего танца, - это обширное поражение нервной системы. В самой своей легкой версии недуг затрудняет движения, моторику, речь и провоцирует припадки. В самой тяжелой - в прямом смысле порождает монстров: людей с неразвитыми органами, чудовищно скрученными телами, не способных жить без постоянной помощи посторонних. Да и жизнью это нельзя назвать.

Фильм "Великий", честно рассказывающий об этом, представляет собой зрелище шокирующее, неприятное, совсем не развлекательное, но бесконечно важное, как и любой художественный манифест. Эта картина - стопроцентная трагедия, главная задача которой не рассказать о фотографе Юджине Смите, а показать миру, какие катастрофы в нем происходят.

Впрочем, о Юджине Смите тоже сказано немало. На экране бородатый, седой, неопрятный, "капустно" одетый Джонни Депп перевоплощается в фотографа с мировым именем. Для него поездка в Минамату стала путевкой в следующую жизнь, в которой военный фотограф, заливающий посттравматическое стрессовое расстройство вискарем, не станет трезвенником, но поймет, для чего природа одарила его тонким чувством момента и кадра.

Когда один репортаж становится оправданием всего его существования - это ли не катарсис? А для самого Деппа, чьи личные жизненные перипетии и имидж фрика явно мешают работе и адекватной зрительской оценке, эта роль - возможность напомнить, что он весьма одаренный актер.

На экране показана настоящая реальность. Японцы, которые играют больных жителей деревни, - действительные жертвы болезни Минаматы. А ключевые кадры с демонстраций или из гостеприимных домов повторяют фотолетопись самого Смита. Эта картина документальна и одновременно академична, что большая редкость для современного кино.

Режиссер–постановщик Левитас и продюсер Депп даже не скрывают своих морализаторских намерений. "Великий" - собрание цитат, как визуальных, так и словесных. И надо просто настроиться на эту патетичную волну, чтобы принять, а не оттолкнуть от себя фильм. И с этим принятием придет понимание всех смысловых пластов. От реального свидетельства экологической катастрофы хочется плакать. От речей директора завода - ударить любого ближайшего чиновника. От бессмысленного, ни к чему не приводящего бунта - бессильно опустить руки. Ведь что мы можем противопоставить отношению к людям как к пушечному мясу?

Безусловно, "Великого" не сравнить с репортажем самого Юджина Смита, опубликованного в журнале Life. Хотя бы потому, что в фильме намного больше цвета и слов, чем в легендарной публикации. Но нельзя не зафиксировать обеспокоенность проблемой и смелость в ее демонстрации. Даже если кто–то до Левитаса и Деппа говорил о Минамате, это кино явно не дошло до массового зрителя. В отличие от "Великого", который после премьеры на Берлинале–2020 отправился в широкий прокат.