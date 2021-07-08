Сергей Дьяченко, "Ишеним" №8: Для меня прежде всего важно здоровье человека

Кандидат в депутаты БГК от партии "Ишеним" Сергей Дьяченко обратился к горожанам.

Текст обращения:

"Последние несколько лет были не самыми легкими для кыргызстанцев.

Ситуация с пандемией показала, что мир изменился.

Как бы нам не хотелось вернуть прежний уклад и как бы мы не надеялись, что все вернется назад, надо честно признать, что на жизнь надо смотреть по новому и быть готовым к трансформации всех жизненных устоев.

Я, как и многие граждане, озабочен тем, что общество медленно преодолевает свои недостатки – высокую смертность, бедность, социальное неравенство, утерю моральных и духовных ориентиров.

Мировая пандемия обострила существующие проблемы и породила новые.

Надо признать, что сразу одним махом проблемы в масштабах страны зреющие годами, не решить.

Поэтому, надо определиться с приоритетными направлениями, где назрела необходимость принятия срочных решений, а это, в первую очередь безопасность жизни и здоровья человека.

Основная моя идея сводится к тому, что пора действовать на упреждение пандемии и уделить больше внимания обеспечению права каждого горожанина на здоровую и экологичную среду проживания.

Должен напомнить, что каждый горожанин и каждый житель страны имеет право на профилактические меры и медико-санитарное обслуживание.

Говоря о профилактике заболеваемости, я подразумеваю деятельность, посредством которой мы можем добиться сохранения и улучшения как индивидуального, так и общественного здоровья.

Отмечу, что профилактика это, в том числе, и система мер включающая комплекс мероприятий немедицинского характера, направленная на предупреждение, снижение риска развития отклонений в состоянии здоровья и заболеваний, уменьшения их неблагоприятных последствий".

Партия "Ишеним" №8! Уверенные шаги! Развитый город!

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ишеним" Арзымбаева Чынара Кыясовна (регистрационное свидетельство №36 от 10.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Ишеним".

Дата выхода: 08.07.2021 г.