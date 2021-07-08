Садовский фонд профинансировал строительство 4 школ из 27 запланированных

Работа по реализации проекта "Строительство 27 государственных школ", финансируемых из кредитных средств Саудовского фонда развития ведется по плану.

Как отмечают в Госстрой КР, строительство школ ведется во всех регионах страны.Так, в городе Бишкек строятся – 3 школы, город Ош -1 школа, в Ошкской области -5 объектов образования, в Чуйской -4, в Иссык-кульской -3, Джалал-Абадской- 3, Нарынской- 3, Баткенской области - 3 школы и в Таласской области – ведется строительство 2 школ.

Все 27 школ планируется завершить до конца года, а в настоящее время завершено строительство четырех учебных заведений. Эта школа на 150 ученических мест в селе Бугучу, Нарынской области, 2 школы в селах Маданият и Чек-Абад, Ошской области и 1 школа в селе Кызыл-Ата, Джалал-Абадской области.

Общая сметная стоимость 27 объектов по тендеру составляет 25 млн. 747 тыс. 542 долларов США.

Как отмечает главный инженер Координационной группы проекта Токон Сатышев, - "Ежедневно на объектах производят входной сертификационный контроль всех поступающих стройматериалов, и только после наличия сертификатов и паспортов удостоверяющие качество, данные стройматериалы применяются в строительно-монтажные работы".