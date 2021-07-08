ГКНБ РТ: В результате перестрелки ранены два кыргызских пограничника

ГКНБ Таджикистана сообщает, что сегодня, 8 июля четверо кыргызских пограничников незаконно пересекли линию таджикской госграницы и в результате перестрелки двое из них получили ранение. Инцидент произошел в Росровутской зоне Деваштичского района Согдийской области.

"Кыргызские военные были одеты в смешанную - гражданскую и военную форму и были вооружены огнестрельным оружием. Они намеревались переправить 9 лошадей из Деваштичского района на территорию Кыргызстана", - говорится в заявлении ГКНБ Таджикистана.

Отмечается, что кыргызские пограничники не среагировали на указание остановиться, и открыли огонь по таджикским пограничникам. В ответной перестрелке два кыргызских пограничника были ранены.

О раненых с таджикской стороны не сообщается.

Отмечается, что соответствующие органы двух стран находятся на месте конфликта и расследуют произошедшее.

Источник: asiaplustj.info