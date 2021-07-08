Александр Голенко, "Ишеним" №8: Я такой же как и вы

Кандидат в депутаты Бишкекского городского кенеша от партии "Ишеним" Александр Голенко сделал обращение к горожанам.

"Дорогие избиратели, я, Голенко Александр Ильич, кандидат в депутаты от партии "Ишеним", я такой же как вы, я всесторонне развитый человек, я не олигарх, не коррупционер, я не чиновник, я простой трудяга, нормальный здоровый парень. Я живу в этом обществе, я родился в этом городе, хожу с вами вместе по этим улицам, вижу какие у нас есть проблемы, вижу какие у нас есть задачи, и хочу выполнять эти задачи вместе с вами. Если вы доверитесь мне, проголосуете за меня, я постараюсь оправдать ваше доверие. Спасибо!"

Политическая партия "Ишеним" №8. Уверенные шаги! Развитый город!

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ишеним" Арзымбаева Чынара Кыясовна (регистрационное свидетельство №36 от 10.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Ишеним".

Дата выхода: 08.07.2021 г.