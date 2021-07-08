Приехал Камчыбек Ташиев и все испортил

Так называемая либеральная оппозиция КР, а точнее прозападные политики и активисты, в последние несколько дней так часто повторяли слово "импичмент", что похоже на самом деле поверили, что смогут совершить революцию в Кыргызстане из-за похищения гражданина Турции.

Однако, в страну вернулся глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и все им испортил. Он собрал пресс-конференцию, где по полочкам разложил все причины, объясняющие, почему никаких политически потрясений по такому поводу быть не может.

Прежде всего, председатель Госкомитета национальной безопасности дал понять, что действия политических экстремистов, которые сегодня рассуждают о предстоящей революции, очевидны сегодня для всех. И на них будут реагировать соответствующим образом.

- Политики стали выдумывать, придумывать и собираться. Многих политиков я знаю, и они на учете у нас. Они собираются и говорят, что после парламентских выборов будет революция. Наша власть народная, и не будет никакой революции. Мы не позволим этого. Мы лучше сами уйдем и без революции. Поэтому политические экстремисты, будьте осторожны в своих высказываниях. Уважаемые политики, никакой революции не будет отныне, - сказал Ташиев.

Камчыбек Ташиев также отметил, что все те, кто сейчас по Интернету безнаказанно, обливают грязью главу государства и других должностных лиц, когда-нибудь будут привлечены к ответственности.

- Уважаемые граждане, остановитесь. Не нужно радикализировать общество, не нужно призывать к деструктивным силам, действиям. Это может привести к печальному исходу, - сказал Ташиев.

Глава ГКНБ прокомментировал дело о похищение Орхана Инанды. Он рассказал, что Инанды пытались похитить с 2015 года и, как минимум, однажды чекисты предотвратили его вывоз из страны. Более того, ГКНБ рекомендовал Орхану Инанды покинуть Кыргызстан, так как здесь готовилось его похищение.

При этом, Камчыбек Ташиев подчеркнул, что Инанды нельзя сравнивать с другими кыргызстанцами.

- Он отвечает за преступления, которые совершал в другой стране, а не за те, которые совершил в Кыргызстане. Он прибыл к нам из другой страны. По версии властей этой страны, он вел там террористическую деятельность и только потом приехал и осел у нас, - пояснил Ташиев.

Также он выразил убежденность в том, что наличие второго паспорта у Орхана Инанды говорит о том, что тот планировал вернуться в Турцию при изменении политической обстановки там.

Значительная часть пресс-конференции была посвящена отчету о ходе уголовных дел по "Кумтору". Председатель Госкомитета национальной безопасности назвал всех политиков и чиновников, которые так или иначе уже фигурируют в этих делах, а также отметил, что будет дана юридическая оценка действиям Алмазбека Атамбаева, Сапара Исакова и всех бывших руководителей профильных ведомств в этот период и ответственных представителей Centerra Gold.

- С Кумтора вывезли, практически украли полмиллиарда долларов. Этот факт установлен. По данному эпизоду ведется активная работа, - сказал Ташиев.

Он заявил, что список задержанных еще может пополниться. Неприкасаемых нет - даже Бабанов сидит.

- Кто вовлечен в кумторовское дело, всех можем посадить. Вы знаете, в данный момент сидит экс-премьер-министр Омурбек Бабанов. Никто не думал, что кто-нибудь посадит Бабанова. Думали, даже посягнуть не могут. Все думали, его никто не сможет тронуть, а мы тронули, потому что у него есть конкретные эпизоды по коррупционным делам. Есть эпизоды по Асылбеку Жээнбекову. Все думали, что его никто не будет трогать, потому что он брат экс-президента. А мы его тоже посадили, - сказал Ташиев.

Он добавил, что также к ответственности могут привлечь и Акылбека Жапарова, если выявится его причастность к коррупционным делам.

Помимо этого, глава ГКНБ рассказал, что следствие инициировало процесс денонсации всех соглашений и отмены внутренних нормативно-правовых документов, не отвечающих интересам страны.

Также Ташиев отчитался об успехах ГКНБ в борьбе с коррупцией: о количестве задержаний чиновников и политиках, а также, что более интересно, о том, сколько именно средств было возвращено чекистами в государственную казну. Цифра, как оказалось, весьма внушительная – 6 миллиардов сомов.

- Такого в практике правоохранительных органов еще не было, - резюмировал Ташиев.

И это правда. Так эффективно с коррупцией до сих пор не боролся никто – не было ни массовых арестов, ни масштабных возмещений ущерба. И что бы там не придумывали себе либералы, мечтающие свергнуть власть, для простых кыргызстанцев важно, что руководство страны пытается восстановить историческую справедливость по вопросу Кумтора и возвращает в бюджет награбленное коррупционерами. Это для простого народа сегодня понятнее и ближе, чем желание отдельных персонажей "замутить" очередную революцию, которая, в чем мы не раз убеждались на практике, ничего хорошего нашей стране не принесет.