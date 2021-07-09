Температура на Иссык-Куле повышается, в Чолпон-Ате +32. Погода на 9 июля

Сегодня в Бишкеке: без осадков, температура днем до +39, ночью до +25.

В Чолпон - Ате:кратковременный дождь,гроза, температура воздуха днем + 32, ночью, + 20.

Биометеорологический прогноз:

Индекс метеочувствительности: Погодные условия могут повлиять на некоторых людей с повышенной метеочувствительностью.

Влияние низкого давления: Существует вероятность неблагоприятного воздействия низкого давления на здоровье метеозависимых людей.

Геомагнитная обстановка: Небольшая геомагнитная активность. Необходим контроль состояния здоровья людей с повышенной метеочувствительностью.

Влияние солнечной активности: Большая вероятность вредного воздействия солнечных лучей на кожу большинства людей.

Подготовлено по материалам: world-weather.ru, gov.meteo.kg