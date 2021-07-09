В Бишкеке обсудили строительство кыргызско-российских школ

В Бишкеке, вчера, 8 июля, в Министерстве образования и науки КР прошла встреча министра Болотбека Купешева с послом России в КР Николаем Удовиченко. Об этом сообщает пресс-служба МОиН КР.

На встрече стороны обсудили вопросы кыргызско-российского сотрудничества в области образования и науки, и наметили дальнейшие планы по их укреплению.

В переговорах также принимали участие заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова и Руководитель Представительства "Россотрудничества" в КР Виктор Нефедов.

"Основной темой встречи стал вопрос, связанный со строительством, созданием и функционированием в Кыргызской Республике совместных кыргызско-российских образовательных организаций, осуществляющих обучение на русском языке", - отмечает пресс-служба министерства.

Кроме того, обсуждались вопросы улучшения взаимодействий и расширения сотрудничества между вузами двух стран, увеличения количества квот для обучения граждан Кыргызской Республики в ведущих российских вузах, а также взаимодействия в вопросах культурного просвещения молодёжи.

"По итогам встречи стороны договорились приложить совместные усилия, направленные на развитие и укрепление двусторонних отношений в области образования и науки. Также принято решение на постоянной основе проводить такого рода встречи для оперативного и качественного решения всех имеющихся вопросов между сторонами", - говориться в сообщении МОиН КР.