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В Бишкеке обсудили строительство кыргызско-российских школ

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- Н Крайнова
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В Бишкеке, вчера, 8 июля, в Министерстве образования и науки КР прошла встреча министра Болотбека Купешева с послом России в КР Николаем Удовиченко. Об этом сообщает пресс-служба МОиН КР.

На встрече стороны обсудили вопросы кыргызско-российского сотрудничества в области образования и науки, и наметили дальнейшие планы по их укреплению.

В переговорах также принимали участие заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова и Руководитель Представительства "Россотрудничества" в КР Виктор Нефедов.

"Основной темой встречи стал вопрос, связанный со строительством, созданием и функционированием в Кыргызской Республике совместных кыргызско-российских образовательных организаций, осуществляющих обучение на русском языке", - отмечает пресс-служба министерства.

Кроме того, обсуждались вопросы улучшения взаимодействий и расширения сотрудничества между вузами двух стран, увеличения количества квот для обучения граждан Кыргызской Республики в ведущих российских вузах, а также взаимодействия в вопросах культурного просвещения молодёжи.

"По итогам встречи стороны договорились приложить совместные усилия, направленные на развитие и укрепление двусторонних отношений в области образования и науки. Также принято решение на постоянной основе проводить такого рода встречи для оперативного и качественного решения всех имеющихся вопросов между сторонами", - говориться в сообщении МОиН КР.


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URL: https://www.vb.kg/403270
Теги:
Министерство образования, Россия, Россотрудничество, кыргызско-российское сотрудничество, Николай Удовиченко
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