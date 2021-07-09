Сотрудники ГУОБДД проводят профилактические беседы со школьниками

С началом летних каникул увеличивается число дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Информирование и закрепление навыков дорожной безопасности у детей и подростков в летний период для сотрудников ГУОБДД является наиболее эффективным, так как юные пешеходы не заняты учебным процессом и с огромным удовольствием изучают дорожные знаки и правила дорожного движения. И даже обычная беседа имеет огромное значение.

Главная цель таких мероприятий - это закрепления знаний, умений и навыков безопасного поведения мальчишек и девчонок на улице и в общественном транспорте.

Были затронуты основные проблемные вопросы в области безопасности дорожного движения, такие как: правила поведения на улице, во дворах жилых домов, в салоне транспортных средств, о безопасном управлении велосипедом.

Не оставили без внимания и необходимость использования в темное время суток светоотражающих элементов, а также соблюдение правил перехода проезжей части.

Данные мероприятия будут регулярно проводиться в детских пришкольных и при дворовых площадках республики.