В Петербурге начнется вакцинация трудовых мигрантов

В Санкт-Петербурге готовятся к массовой вакцинации трудовых мигрантов. Прививать их, по информации экономического блока городской администрации, начнут 15 с июля.

Так же, как и в Москве, где вакцинация иностранных граждан уже набирает обороты, в северной столице РФ для этих целей будет использоваться однокомпонентная вакцина "Спутник лайт", ожидается ее поступление в город. За прививку пациенту придется заплатить 1300 рублей.

Предусмотрено, что сначала будут прививать иностранцев, работающих в туризме, ритейле, общественном транспорте и клининге, отметили в петербургском комитете по развитию туризма. Этот комитет был определен в качестве ответственного за вакцинацию иностранных граждан, сообщили в "Ведомостях". Он, в свою очередь, непосредственным исполнителем назначил подведомственное ему Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма.

Как рассказала гендиректор агентства Наталья Юдина, на первом этапе планируется сделать прививки 176 тысяч держателям патентов на трудовую деятельность. На втором этапе будут вакцинировать мигрантов, работающих на стройках, и иностранных студентов. По словам Юдиной, в Петербурге работает около 400 тысяч иностранных граждан, мотивировать их пройти вакцинацию должны работодатели. Гражданам стран Евразийского экономического союза для работы не требуется патент на трудовую деятельность, мотивировать их будет сложнее, предположила Юдина.

Сейчас в городской администрации думают, на каких площадках будут вакцинировать работающих иностранцев. Всего в городе 145 пунктов вакцинации, любой из них может подать заявку на вакцинацию трудовых мигрантов. Кроме того, работают выездные прививочные бригады. "Возможно, для мигрантов выделят и отдельные пункты, этот вопрос еще решается", – прокомментировала Юдина.

В пресс-службе Единого медицинского центра пояснили "Ведомостям", что готовы вакцинировать три тысячи иностранцев в сутки. "Работодатели уже давно обращались к нам с просьбой организовать платную вакцинацию для трудовых мигрантов", – отметили в центре.

По официальной информации, в июне Петербург вышел на первое место в России по летальности от COVID-19. Согласно данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, этот показатель в городе достиг 4,96 процента, тогда как в целом по России он составляет 1,46 процента.

Значительным остается и количество заболевших. Среди них, как рассказал "VB.KG" почетный консул КР в Санкт-Петербурге Таалайбек Абдиев, есть и уроженцы Кыргызстана. Причем, по словам Абдиева, сегодня за врачебной помощью по этой причине чаще стали обращаться и соотечественники среднего, даже молодого возраста. Почетный консул отмечает, что, к сожалению, не все соблюдают необходимые санитарные требования, несмотря на постоянные напоминания со стороны актива местной диаспоры.