В России могут отменить разрешения на временное проживание

МВД России предложило отменить разрешения на временное проживание. И разработало соответствующий законопроект, который опубликован на официальном сайте ведомства.

"От разрешения на временное проживание в РФ предлагается отказаться",- отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Предлагается установить три миграционных режима пребывания в России. Это - режим краткосрочного пребывания (не более 90 дней в течение календарного года), долгосрочного пребывания (больше 90 дней, без получения разрешения на постоянное проживание) и режим постоянного проживания, который будет действовать бессрочно.

Правоохранительное ведомство также предлагает создать реестр недобросовестных приглашающих лиц - физических и юридических. И считает необходимым регулировать трудовую миграцию с помощью таких двух информационных ресурсов, как реестр иностранных работников и электронный реестр работодателей.

Кроме того, в России намерены ввести ID-карты для идентификации личности мигрантов. Такая инициатива Министерства внутренних дел страны уже получила одобрение в Госдуме РФ.

Согласно проекту документа, ID-карта с персональными данными иностранца будет выдаваться на основании его заявления. Обязательным условием для ее получения станут прохождение дактилоскопической регистрации, фотографирование и медицинское освидетельствование на предмет отсутствия опасных инфекционных заболеваний.

Эта карта даст право на законное нахождение в России. "Для иностранных граждан, приобретающих статус долгосрочно пребывающих на территории РФ, документом, удостоверяющим личность, будет являться единый документ с электронным носителем информации (ID-карта)", - говорится в законопроекте.

Срок его действия планируется установить в десять лет. При этом предполагается, что карту не обязательно получать, если мигрант намерен прожить в России менее 90 суток. Ввести такую карту предусматривается в 2021 году. Она также позволит иностранцу совершать юридические операции в интернете и пользоваться банковскими услугами.