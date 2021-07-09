Мусорный квест на улице Огонбаева

Недавний капитальный ремонт улицы Огонбаева обернулся неожиданными проблемами для горожан. В редакцию обратились жители нескольких близлежащих домов, чтобы поделиться своей болью. Настоящим квестом стала для них бывшая когда-то простой и привычной дорога к мусорным контейнерам.

Ремонт отдельных участков улицы Огонбаева начался еще весной. Занималась им китайская компания. Реконструкция велась за счет грантовых средств КНР. Подрядчиком выступала China Road and Bridge Corporation.

Строители старались. Старания их в буквальном смысле чувствовали жители всех окрестных домов. Когда машины укладывали и равняли новое асфальтовое покрытие на участке улицы Огонбаева от Гоголя до Суюмбаева, в квартирах бишкекчан звенела посуда и дребезжали межкомнатные двери.

"Ничего, надо немножко потерпеть. Зато потом наша улица будет красивой и ровной!" – успокаивали себя жители.

Наконец, ремонт завершился, и... Многие оказались, мягко говоря, разочарованы.

Первое, что привело горожан в полное недоумение, - это арыки, которые появились по обе стороны дороги. Старожилы воды в здешних местах отродясь не видали. Так что, столь "нужные" иррегационные сооружения оказались совершенно бесполезными. Но это еще, как говорится, цветочки. А вот, что действительно людей чрезвычайно расстроило, так это то, что дорога к мусорным бакам стала с недавнего времени для них настоящим испытанием. Если раньше подойти к контейнерам можно было легко по пешеходной аллее. То теперь придется либо прыгать через этот самый никому не нужный арык. Либо подходить к бакам со стороны проезжей части. Пожилые бишкекчане этим крайне недовольны. Им, конечно, не позавидуешь! Ведь приходится каждый день ставить под угрозу собственное здоровье – рисковать или свернуть себе шею, совершая акробатические прыжки через арык, или угодить под колеса проезжающих машин.

Причем, пока строительные работы еще шли, бишкекчане неоднократно просили строителей хоть какую-нибудь бетонную плиту через злополучный арык перекинуть. К слову, этого добра здесь было с избытком. Но… все тщетно!