В России ликвидированы четыре ячейки "Хизб ут-Тахрир"

ФСБ ликвидировала в трех российских городах четыре ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) данного ведомства.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом РФ в конце июня - начале июля 2021 года в Пензе, Уфе и Челябинске нейтрализованы четыре законспирированные ячейки запрещенной в России решением Верховного суда международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Задержаны четыре главаря и 11 активных участников из числа граждан РФ и стран Центрально-Азиатского региона", - проинформировали в ЦОС.

Задержанные, как отмечается, проводили целенаправленную работу по распространению на территории России террористической идеологии, проводили вербовку жителей страны в свои ряды. "В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов", - сообщили в ФСБ.

У задержанных изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы этой организации, а также средства связи, электронные носители информации, которые использовались задержанными при ведении террористической деятельности. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") в ряде стран, включая Россию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Турцию, Пакистан, ряд других восточноевропейских, азиатских, арабских государств (кроме ОАЭ, Ливана и Йемена), признана террористической. В России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда от 2003 года. Цель организации - устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", по информации российских СМИ, регулярно задерживают в различных регионах страны, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.

Напомним, что на днях ФСБ России также предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Осуществить их, по информации ЦОС ФСБ, планировали нынешним летом члены законспирированных ячеек запрещенной в России и в ряде других стран международной террористической организации "Исламское государство". В результате проведенных мероприятий шесть преступников были нейтрализованы, двое задержаны.