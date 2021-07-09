Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 99.87 - 101.07

В Бишкеке пассажирке маршрутки ударили бутылкой по голове

51  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке две пассажирки повздорили. Одна разбила другой голову и скрылась с места происшествия. Сейчас ее разыскивает милиция.

Об этом случае рассказала пострадавший бишкекчанка в социальных сетях. Инцидент произошел 6 июля в маршрутке № 203 по дороге с рынка Дордой.

"Женщина, выходя наступила на ногу, и я сказала:"Осторожней!". В ответ она ещё раз подошла и пнула. Сестра встала с места, а я чтобы мою сестру не ударила, встала, попросила остановиться. А она меня ударила по голове бутылкой, и разбила мне голову. Кровь потекла ручьем, я вся в окровавленная держала ее, чтобы она не убежала из маршрутки. Я потеряла много крови и упала, а она убежала вместе со своей дочерью", - написала пострадавшая от нападения женщина в соцсетях.

По е словам обидчица вышла из маршрутки на пересечении улиц Исанова - Чуй. После инцидента женщина обратилась в скорую помощь, а затем с кровотечением в Национальный госпиталь в отделение нейрохирургию, где ей наложили швы. Также она написала заявление в отделение милиции Первомайского района.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403290
Теги:
маршрутки, драка, конфликт, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  