В Бишкеке пассажирке маршрутки ударили бутылкой по голове

В Бишкеке две пассажирки повздорили. Одна разбила другой голову и скрылась с места происшествия. Сейчас ее разыскивает милиция.

Об этом случае рассказала пострадавший бишкекчанка в социальных сетях. Инцидент произошел 6 июля в маршрутке № 203 по дороге с рынка Дордой.

"Женщина, выходя наступила на ногу, и я сказала:"Осторожней!". В ответ она ещё раз подошла и пнула. Сестра встала с места, а я чтобы мою сестру не ударила, встала, попросила остановиться. А она меня ударила по голове бутылкой, и разбила мне голову. Кровь потекла ручьем, я вся в окровавленная держала ее, чтобы она не убежала из маршрутки. Я потеряла много крови и упала, а она убежала вместе со своей дочерью", - написала пострадавшая от нападения женщина в соцсетях.

По е словам обидчица вышла из маршрутки на пересечении улиц Исанова - Чуй. После инцидента женщина обратилась в скорую помощь, а затем с кровотечением в Национальный госпиталь в отделение нейрохирургию, где ей наложили швы. Также она написала заявление в отделение милиции Первомайского района.