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Миррахим Опош: Одежда, словно оберег, защищает своего обладателя

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- Айжан Мамбеталиева
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Дизайнер одежды и философ Миррахим Опош рассказал корреспонденту VB.KG как философия, и творчество дополняют друг друга в его работе, а также поведал о подготовке к яркому международному фестивалю "Мода кочевников", который он организовывает со своими коллегами-дизайнерами.

- Скажите, как решились провести фестиваль в условиях пандемии?

- Я думаю, что мы все уже привыкли жить с COVID-19, несмотря на вирус, жизнь продолжается. В этом году я и мои родные уже не так остро воспринимаем его, как в прошлом. Тогда мы все серьезно переболели и очень боялись последствий. А в этом году уже смирились с тем, что придется жить в предоставленных условиях.

Конечно, на фестивале мы будем соблюдать все нормы санитарной безопасности. Он, кстати пройдет на Иссык-Куле, в культурном комплексе "Рух-Ордо", сцена для показов будет на открытом воздухе.

- Какие сюрпризы готовите зрителям?

- В день открытия будет уникальное представление, повествующее о зарождении жизни на земле. На фестивале пройдет показ зарубежных дизайнеров из Казахстана, Узбекистана и России. А также приедут гости с Кипра и Франции. Будет фотограф, которые делает съемки для Vogue. Для нас это показатель нашего роста, очень рады, что такие именитые специалисты заинтересовали нашим мероприятием.

Мы готовим фестиваль с коллегами-дизайнерами - Назирой Бегим и Ынтымаком Абдылдаевым. В этом году нас поддерживает Министерство культуры и губернатор Иссык-Кульской области.

- Знаю, по специальности вы философ и этой науке посвятили много лет. Как она помогает вам сейчас в работе?

- Я младший в нашей многодетной семье. Помню, в детстве, мама часто рассказывала нам сказки, благодаря им я увлекся мифологией. И это, при выборе профессии, привело меня к философии.

Но, если честно, после школы я поступил учиться на налоговика, но мне было так не интересно, что я даже чувствовал себя плохо и заболел. Бросил учебу, а на следующий год поступил на факультет философии в КНУ. Потом пять лет работал преподавателем философии в КНУ и КГМА. Полностью отдавал себя этому делу, чувствовал свободу, и мне это так нравилось. У меня были очень хорошие отношения со студентами, с некоторыми до сих пор дружу.

Благодаря философии я познал себя, разобрался в лабиринтах своей души, понял, чем хочу заниматься и кем быть. Так в моей жизни появилось творчество и работу преподавателя пришлось оставить, потому что я хотел продвигать свой бренд, делать культурные проекты для людей.

- И вы начали разрабатывать эскизы и шить наряды?

- В 2011 году мама начала мне шить рубашки по моим эскизам. В 2013 году мы сделали первую коллекцию рубашек. В рамках фестиваля "Оймо" их презентовали. После мы начали вырабатывать концепцию: "Что мы хотим сказать?". В первых рубашках были символы вышитые вручную знаки-аппликации из войлока. Они словно обереги были призваны придавать силу, защищать своего хозяина. Потом я пару раз в год выпускал коллекцию рубашек. В 2014 году я презентовал свой бренд "Шерден" на фестивале в Душанбе, сделал для этого комплексную коллекцию одежды для мужчин. Даже обувь сделали из кожи с бархатом. Кстати, мама всегда делает аксессуары для моих нарядов. Все они сделаны вручную и в каждый она вкладывает свой добрый посыл, благословляя носителя. Эти важные детали я хочу сохранить в своих коллекциях. Сейчас моя супруга учится у мамы ткачеству и плетению.

- Что означает название бренда?

- Мы думали над ним год, и нашли это слово в эпосе "Манас" по варианту Сагымбая Орозбакова, где оно упоминалось. В толковом словаре слово шерден – имеет два значения. Шер – собирательный образ пантеры, илбирса, второе – эпитет героя. Также слово шерден –означает прилив энергии и одухотворения. Логотип разрабатывали два года. Его нарисовал один из лучших художников Эмиль Тилеков.

Я люблю минимализм, и он отражен в нашем логотипе – всего две линии, но в них столько смысла.

- Расскажите, что вас вдохновляет в вашем творчестве?

- Я люблю бывать в Индии. Раз в год стараюсь посещать эту удивительную страну, чтобы отдохнуть и набраться сил, вдохновиться. В Индии я чувствую себя по-настоящему свободным. У меня есть фонд в Кыргызстане Altyn-Taj, его миссия укреплять дружбу Индии и Кыргызстана. В регионах страны мы создали "Уголки Индии", проводили йога-туры, а наши ремесленники каждый год посещают творческие фестивали в Индии.

Но меня вдохновляет традиционная культура всех народов мира. А еще черпаю вдохновение и у природы. В своих работах я продвигаю идею жизни в гармонии с самим собой и с природой. Также, конечно, вдохновляют люди, которые своими силами достигли больших высот, нашли свое место в жизни, реализовывают свои идеи и их проекты приносят пользу обществу.

- Когда ждать вашу новую коллекцию?

- Она уже готова, но еще не была презентована горожанам. В конце мая был закрытый показ на благотворительном вечере Международного женского клуба и я представил новую летнюю коллекцию. Все наряды в ней из натуральных летних тканей. Кстати, в этот раз попробовал сочетать яркие цвета с приглушенными. В нарядах использованы синий, желтый, кирпичный, бордовый оттенки. Это одежда будет комфортна для летнего отдыха на побережье и в городе.

- Миррахим, вы следите за модой?

- Конечно, смотрю коллекции коллег именитых Домов моды, они диктуют на год вперед тенденции которые будут популярны во всем мире: цвета, фасоны, образы. Стараюсь, чтобы одежда, которую я предлагаю своим клиентам была не только красивой и необычной, но и соответствовала модным тенденциям.

- А для себя наряды шьете?

- Для себя я тоже шью, с этого и начался мой путь в сфере дизайна. Люблю носить свои вещи, они комфортные и удобные, а это очень важно.

- Сразу после фестиваля на Иссык-Куле приступим к подготовке пятого юбилейного сезонного показа Burana Fahion Week, который запланирован на конец октября. По секрету скажу, что хотим сделать показы на разных площадках города. Это будет настоящий праздник стиля и моды, который будет длиться целую неделю. Также в сентябре в Милане пройдет международная неделя моды Promenade De La Moda и мы планируем там показ наших коллекций.


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URL: https://www.vb.kg/403300
Теги:
дизайн, Иссык-Кульская область, мода, Неделя моды, фестиваль, Иссык-Куль
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