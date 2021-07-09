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По делу проекта "Кумтор" привлечены к ответственности Акаев и Бакиев

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- Бакыт Басарбек
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Межведомственной следственной группой продолжается расследование уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор". К настоящему моменту следствие пришло к обоснованным выводам, свидетельствующими о масштабной коррупции на протяжении всего периода сотрудничества с канадскими инвесторами в лице компаний "Камеко" и "Центерра" при заключении соглашений и различных дополнений, связанной с работой рудника "Кумтор" и которые не отвечали коренным интересам народа Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По факту коррупции при заключении Генерального соглашения в 1992 году и внесении в него изменений в 1994 году заочно к уголовной ответственности привлечены бывший Президент Аскар Акаев и экс-председатель Комитета по реконструкции и развитию экономики Борис Бирштейн, которые объявлены в розыск, а экс-премьер-министрам Т.Чынгышеву, Апасу Джумагулову и бывшему президенту госконцерна "Кыргызалтын" Дастану Сарыгулову вручено уведомление о подозрении в совершении соответствующего преступления.

По факту коррупции при реструктуризации Генерального соглашения с компанией "Камеко" в 2003 году, вследствие которой доля Кыргызской Республики в компании "Центерра" была занижена на 25,7% (7,3 млрд сомов), бывший Президент Аскар Акаев также заочно привлечен к уголовной ответственности.

Следствием также дана юридическая оценка по факту коррупции при заключении соглашения о новых условиях по проекту "Кумтор" в 2009 году, где установлено, что высшие должностные лица страны, осознавая невыгодность условий соглашений, заключенных в 1992, 1994 и 2003 годах, ставя интересы компании "Центерра" выше национальных, умышленно предоставили неограниченные возможности данной компании в ущерб экологии и экономическим интересам республики.

В связи с чем по данному эпизоду уведомление о подозрении в совершении преступления вручено экс-премьер-министру страны Игорю Чудинову и бывшему председателю правления ОАО "Кыргызалтын" Апасу Джакыпову, а бывшие директор Госгеологии К.Курманалиев, председатель совета директоров А.Елисеев, представитель инвестора А.Сазанов, бывший Президент Курманбек Бакиев и его сын Максим Бакиев объявлены в розыск.

С учетом установленных расследованием фактов коррупции и не отвечающим интересам народа Кыргызской Республики условий соглашений с канадскими инвесторами, следствием совместно с Генеральной прокуратурой республики инициирован процесс денонсации соглашений по проекту "Кумтор".

Таким образом следствие по эпизодам 1992-2009 годов находится на завершающем этапе. Вместе с тем следствие по фактам заключения последующих соглашений по проекту "Кумтор" в 2017 году продолжается, по результатам которого фигурантам будет также дана юридическая оценка, о чем ГКНБ дополнительно проинформирует общественность.


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URL: https://www.vb.kg/403303
Теги:
Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, ГКНБ, Кумтор, следствие
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