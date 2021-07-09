Эмир Качкымбаев, "Ишеним" №8: "Мы увеличим заработную плату преподавателям

Эмир Качкымбаев - кандидат в депутаты БГК: "Мы настроены на увеличение заработной платы преподавателям"

Кандидат в депутаты Бишкекского городского Кенеша от партии "Ишеним" Эмир Качкымбаев выразил готовность к рассмотрению вопроса увеличения заработной платы преподавателям, кроме этого он подчеркнул еще ряд вопросов, которые нужно решить после прохода партии в горкенеш. Текст обращения:

"Мы настроены увеличить заработную плату всему преподавательскому составу в дошкольных учреждениях, школах, ВУЗах. Также есть цель увеличить заработную плату медицинским работникам и муниципальным служащим. Это делается для того, чтобы вышеперечисленные специалисты не искали заработок на стороне, а полностью посвящали себя работе и получали достойное вознаграждение за свои труды. Кроме этого, мы будем внедрять новую систему электроснабжения, а именно - установка солнечных батарей, чтобы в каждом доме был данный солнечный коллектор, чтобы часть электроэнергии использовалась с этих батарей. Также данная система снимет проблему смога над городом Бишкек. Нужно также уделить внимание строительству больших спортивных залов и мусороперерабатывающего завода".

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Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ишеним" Арзымбаева Чынара Кыясовна (регистрационное свидетельство №36 от 10.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Ишеним".

Дата выхода: 09.07.2021 г.