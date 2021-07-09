За любимый Бишкек нужно бороться!

Обращение политической партии "Биздин Кыргызстан" к избирателям:

Дорогой избиратель!

Уважаемый житель Бишкека!

Мы не даем обещаний, которые забываются на следующий день после выборов. Мы – новая партия. В нашей команде новые лица, профессионалы своего дела, образованные и опытные люди.

Мы обещаем Вам работать над улучшением жизни в Бишкеке совместно с Вами, внимательно относясь к каждому обращению к депутату, любой инициативе или дельному предложению от избирателя. Но и Вы не подведите нас! Считаем, что человек не имеет морального права жаловаться на городскую власть, если он сам не прошел даже нескольких сот метров до ближайшего участка и не проголосовал так, как ему подсказывает совесть.

Поэтому, дорогие бишкекчане, просим вас в день голосования – 11 июля лучше с утра пораньше, чтобы весь выходной был свободным, прийти на избирательные участки и исполнить гражданский долг. Голос каждого человека важен, и он решает будущее нашего города!

Выбирая партию "Биздин Кыргызстан", вы выбираете профессионалов в различных областях, которые уже сегодня знают, как сделать жизнь нашей столицы лучше.

Прийти на избирательный участок и проголосовать - это гражданский долг каждого. Наш любимый Бишкек - это самое важное, что у нас есть, а любимых отдавать нельзя, за любимых нужно бороться.

Мы живем в прекрасном городе. Мы его любим, и конечно же, хотим, чтобы он становился все лучше и лучше.

Каждый день наша жизнь меняется, меняется и облик города. Бишкек должен расти, становиться еще более красивым, современным и комфортным. Наш город должен утопать в цветах.

Мы хотим приложить к будущим изменениям свои усилия. Мы хотим внести свой вклад в развитие и процветание нашего Бишкека.

В программе партии "Биздин Кыргызстан" прописано плановое благоустройство и озеленение города, строительство современного города-спутника Бишкек-сити и спортивного городка, где будут готовить олимпийцев. В программе партии "Путь созидателей" говорится о газификации новостроек, общественном транспорте, поддержке стартап-проектов молодежи и цифровизации муниципальных услуг.

Мы знаем как решить городские проблемы. Мы знаем как все задуманное воплотить в жизнь. Мы полны решимости добиться успеха!

Голосуйте за созидателей, голосуйте за партию "Биздин Кыргызстан"!

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Биздин Кыргызстан" Алымкулова Д.А. (регистрационное свидетельство №37 от 11.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Биздин Кыргызстан".

Дата выхода: 09.07.2021 г.