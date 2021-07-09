Кандидат в депутаты БГК Бекжан Усеналиев сделал обращение к горожанам

Кандидат в депутаты Бишкекского городского кенеша от партии "Ишеним" Бекжан Усеналиев сделал обращение к избирателям. Текст обращения:

"Я живу в районе Арча-Бешик с самого первого дня его основания. У нас есть проблемы со светом, дорогой, ирригацией, детскими садами и детскими игровыми площадками. К примеру, на одной из самых популярных детских площадок отсутствует оборудование, которое соответствует стандарту."

Кроме того, Бекжан Усеналиев, который активно занимается спортом и пропагандирует здоровый образ жизни среди молодежи, верит, что здоровая молодежь сможет добиться многих высот и принести пользу Кыргызстану.

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Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ишеним" Арзымбаева Чынара Кыясовна (регистрационное свидетельство №36 от 10.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Ишеним".

Дата выхода: 09.07.2021 г.