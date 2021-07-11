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Россия не будет принимать мер, пока обострение - внутри Афганистана

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- Евгений Денисенко
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве объяснил, в каком случае Россия вмешается в ситуацию в Афганистане. По словам Лаврова, Россия не примет мер, пока обострение в Афганистане не выходит за его границы

"В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном - пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, чтобы он был начат как можно скорее", - сказал глава внешнеполитического ведомства, сообщили в РИА Новости.

Министр подчеркнул, что происходящее в Афганистане беспокоит Россию с точки зрения возможного "перелива неприятностей" на территорию ее союзников. Кроме того, Москва выступает за выполнение договоренностей между Вашингтоном и талибами.

Немного ранее, выступая в Дальневосточном федеральном университете, Лавров констатировал, что боевики запрещенного в России "Исламского государства" ("ИГ") осознанно дислоцируют свои отряды в северных провинциях, на границе с союзниками России. Глава МИД РФ отметил, что в случае нападения боевиков на Таджикистан, который состоит в ОДКБ, Россия окажет ему помощь.

"Мы, конечно же, свои обязательства будем выполнять. Но тут кто-то спрашивал - где-то я читал, или по телевизору слышал - будем ли мы вводить войска в Афганистан? Я считаю, что, по-моему, ответ очевиден", - сказал Лавров.

По его словам, террористическая угроза в регионе не снизилась, а "наоборот, многократно возросла после 2001 года", равно как и наркотическая угроза.

В Афганистане идет противостояние между правительственными силами и движением "Талибан", которое овладело значительными территориями в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне ускоренного вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября. По соглашению между талибами и Вашингтоном, первые должны были после вывода иностранных войск начать переговоры с национальным правительством о мире и разделении власти. Однако сейчас переговоры заморожены, и, пока переговорный процесс не идет, талибы расширяют подконтрольную им территорию, утверждая на ней свою власть или создавая параллельные с официальными структуры.

Таджикистану нужна техническая помощь, но нет необходимости в привлечении коллективных сил ОДКБ для охраны границы с Афганистаном. Об этом сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров в интервью RT. "Из того, что мы здесь изучили и общались с первыми лицами, руководителями силовых структур: допустим, увеличения численности личного состава за счет прибытия из других государств - членов ОДКБ, по крайней мере мы пришли к выводу, что на данный момент этого не требуется", - сказал он. По его словам, "есть определенные трудности", и, видимо, необходимо будет оказать материально-техническую помощь.

Ранее "Талибан" заявлял, что контролирует 162 района Афганистана из 398. Из-за наступления талибов обострилась ситуация на афгано-таджикской границе, пограничники Таджикистана впустили на территорию страны более тысячи афганских военнослужащих. Захватившие пограничный пост правительственных войск Афганистана 5 июля, талибы затем установили флаг на опоре своей стороны моста через реку Пяндж, соединяющего две страны, напротив таджикского КПП. А 9 июля источник сообщил РИА Новости, что боевики "Талибана" вошли в Кандагар - второй крупнейший город Афганистана.

Тем временем 8 июля в Москву прибыла делегация политического офиса движения "Талибан". Сообщается, что члены делегации встретилась со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым и пообещали, что не побеспокоят соседние государства и не допустят присутствие в стране "ИГ". Также они обозначили свои цели и заявили, что готовы начать отношения с Соединенными Штатами с чистого листа.

"Мы прибыли для обсуждения текущей ситуации в Афганистане с российской стороной, а также заверить в том, что не позволим никому использовать афганскую землю для того, чтобы напасть на Россию или соседние страны", - заявил ТАСС официальный представитель политофиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.


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URL: https://www.vb.kg/403308
Теги:
Афганистан, граница, Россия, Талибан
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