Обращение председателя политпартии "Биздин Кыргызстан" Айбека Осмонова

Предвыборная агитация по выборам в городские кенеши Бишкека и Оша подходит к концу. За это время участники предвыборной гонки представили свои программы.

Наша партия "Биздин Кыргызстан" во время агитационной кампании также предоставила избирателям информацию и рассказала, какие у нас есть идеи для улучшения жизни города. Мы собрали в своей команде людей с хорошей репутацией, квалифицированных специалистов, добившихся успехов в своей работе.

Наша партия состоит из людей, которые выросли в простой семье, прошли через испытания, преодолели множество трудностей и нашли свое место в жизни.

Наша команда состоит из созидателей, которые построили крупнейшие фабрики в Кыргызстане и создали тысячи рабочих мест. Все они созидатели, творцы, строители, любящие свою Родину.

Наша команда не является преемником партии, унаследованной от отца, воссоздающей и унаследовавшей старую идеологию!

Члены нашей партии - профессионалы, которые пришли к своему успеху самостоятельно. За каждым кандидатом партии "Биздин Кыргызстан", прежде всего, стоят простые граждане. За каждым - заслуги перед народом и государством.

Мы собрали в нашу команду не разрушителей, а созидателей, единомышленников. Давайте вместе строить, обновлять, созидать!

Уважаемые избиратели, присоединяйтесь к нам и делитесь нашими идеями!

Призываю вас принять активное участие в день выборов и выполнить свой гражданский долг. Ради будущего. Пусть на выборах победят мудрые, опытные и любящие свою страну люди! Пусть Всевышний откроет дорогу тем, кто хочет служить своему народу!

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Биздин Кыргызстан" Алымкулова Д.А. (регистрационное свидетельство №37 от 11.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Биздин Кыргызстан".

Дата выхода: 09.07.2021 г.