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В Россельхознадзоре обеспокоились незаконным ввозом живности в Кыргызстан

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- Евгений Денисенко
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В Федеральной службе РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) обеспокоены многочисленными фактами незаконного вывоза животных и птицы в Казахстан и Кыргызстан. Проблема осложняется, отметили в Управлении Россельхознадзора по Оренбургской области, отсутствием системы идентификации скота.

С начала 2021 года данным Управлением, по его информации, на российско-казахстанском участке государственной границы РФ пресечено 13 попыток такого вывоза в общей сложности 2183 голов.

При проведении ветеринарного контроля должностными лицами Управления было установлено, что из Республики Башкортостан, Краснодарского края, Пензенской, Ростовской, Рязанской и Волгоградской областей без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие места выхода груза, и информации о проведении карантинных мероприятиях пытались вывезти 949 голов животных (крупный рогатый скот -135, мелкий рогатый скот -715, лошади -99 голов) и 1234 птиц (52 фазана, 1182 сельскохозяйственные птицы).

Управлением Россельзохнадзора совместно с Управлением ветеринарии области задержанные животные были поставлены на карантин. После проведения всех необходимых карантинных мероприятий 147 голов были выпущены по месту следования, 693 головы по-прежнему находятся на карантине в Акбулакском районе, а 1343 животных и птиц были возвращены по месту выхода для устранения выявленных нарушений.

Все грузоперевозчики привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

"Проблема незаконного перемещения животных осложняется отсутствием на законодательном уровне закрепленных правил их идентификации. Учет животных позволил бы обеспечивать прослеживаемость их происхождения и перемещения, противодействовать нелегальным перевозкам скота, оперативно выявлять нарушителей. В итоге система идентификации способна серьезно повлиять на животноводство в целом, предотвратить риски распространения опасных болезней животных, которые всегда сопутствуют их незаконному перемещению", - заявили в Управлении Росельхознадзора.

В нем высказались за необходимость внедрения обязательной идентификации животных на всей территории России. Для ее обеспечения ведомством создана и запущена в пилотную эксплуатацию информационная система "Хорриот", которая предназначена для занесения уникального номера животного и иной информации о проводимых в его отношении мероприятиях. Идентификация животных, как подчеркнуто, может также стать эффективным инструментом для снижения количества бездомных животных и повышения ответственности граждан за домашних питомцев.


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URL: https://www.vb.kg/403314
Теги:
Россия, сельское хозяйство, Кыргызстан, экономика
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