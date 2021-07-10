Тело погибшего пограничника Хуснидина Хожиева доставили в Кыргызстан

Вчера, 9 июля, в 22 часа 30 минут было доставлено тело погибшего 8 июля в ходе вооруженного нападения военнослужащего Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана сержанта Хуснидина Хожиева об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ.

По ее данным, груз-200 в сопровождении представителей управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области, сотрудников Военной прокуратуры Баткенского гарнизона прибыл на территорию нашей страны через пункт пропуска "Кайрагач-автодорожный" на кыргызско-таджикской госгранице.

в сообщении также говорится, что ранее в 19 часов 18 минут в районе перевала Чашмагильдан кыргызской стороне были также переданы три служебных лошади с амунициями.

Переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана о возвращении в Кыргызстан задержанного таджикскими военнослужащими пограничника ПС ГКНБ КР продолжаются.