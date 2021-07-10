Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 99.90 - 101.30

Тело погибшего пограничника Хуснидина Хожиева доставили в Кыргызстан

150  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера, 9 июля, в 22 часа 30 минут было доставлено тело погибшего 8 июля в ходе вооруженного нападения военнослужащего Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана сержанта Хуснидина Хожиева об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ.

По ее данным, груз-200 в сопровождении представителей управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области, сотрудников Военной прокуратуры Баткенского гарнизона прибыл на территорию нашей страны через пункт пропуска "Кайрагач-автодорожный" на кыргызско-таджикской госгранице.

в сообщении также говорится, что ранее в 19 часов 18 минут в районе перевала Чашмагильдан кыргызской стороне были также переданы три служебных лошади с амунициями.

Переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана о возвращении в Кыргызстан задержанного таджикскими военнослужащими пограничника ПС ГКНБ КР продолжаются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403319
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  