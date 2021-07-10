На повторных выборах будут строго соблюдаться санитарные нормы

В целях защиты здоровья граждан ЦИК просит всех участников избирательного процесса соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

Также, центральная комиссия по выборам и проведению референдумов направила в соответствующие государственные и муниципальные органы и участковые избирательные комиссии указания по строгому соблюдению эпидемиологической безопасности в рамках подготовки и проведения повторных выборов в местные кенеши в Бишкеке, Оше и Токмоке.

Органы местного самоуправления и санитарно-эпидемиологического надзора должны проводить тщательную влажную уборку с применением моющих средств и дезинфекцию помещения для голосования и всех поверхностей, а также оборудования до начала и в процессе голосования по графику. Также необходимо обеспечить у входа в помещение для голосования наличие коврика, пропитанного дезинфицирующим раствором, измерять при входе температуры тела избирателей бесконтактным способом. И следить за тем, чтобы избиратели не приводили несовершеннолетних детей на избирательный участок.

В день голосования сотрудники органов внутренних дел будут содействовать соблюдению дистанции на расстоянии не менее 1,5-2 метров всеми участниками избирательного процесса у входа на избирательный участок. А также будет обеспечивать общественный порядок на территории избирательного участка.

Отмечается, что оборудование, включая оборудование для идентификации, кабинки для голосования, автоматически считывающие урны, не менее двух раз каждые 60 минут должны подвергаться обработке антибактериальными средствами. Каждый раз при прохождении идентификации сканер отпечатков пальцев будет дезинфицироваться одноразовыми спиртовыми салфетками.

Все члены избирательных комиссий будут обеспечены перчатками, масками, респираторами, а члены УИК, осуществляющие выезд для голосования вне помещения - также средствами индивидуальной защиты (комбинезонами), санитайзерами, одноразовыми перчатками и масками для избирателей. При посещении избирательного участка избирателям тоже будут выданы одноразовые маски и перчатки.