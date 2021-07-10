В Кыргызстане на 10 июля - 1295 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 10 июня зарегистрировали 1 тысячу 295 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

За последние сутки проведено 7487 ПЦР исследований.

Новые случаи выявлены:

в г.Бишкек – 788,

в г.Ош – 51,

в Чуйской области – 160,

в Ошской области – 38,

в Таласской области – 19,

в Нарынской области – 26,

в Иссык-Кульской области – 46,

в Джалал-Абадской области – 64,

в Баткенской области – 103.

Всего за весь период зарегистрировано 138 353 случаев.