Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 99.90 - 101.30

В Кыргызстане на 10 июля - 1295 новых случаев COVID-19

246  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане на 10 июня зарегистрировали 1 тысячу 295 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

За последние сутки проведено 7487 ПЦР исследований.

Новые случаи выявлены:

в г.Бишкек – 788,

в г.Ош – 51,

в Чуйской области – 160,

в Ошской области – 38,

в Таласской области – 19,

в Нарынской области – 26,

в Иссык-Кульской области – 46,

в Джалал-Абадской области – 64,

в Баткенской области – 103.

Всего за весь период зарегистрировано 138 353 случаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403323
Теги:
COVID-19, COVID
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  