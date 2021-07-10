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За сутки выздоровели от COVID-19 выздоровели 892 человека

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- Айжан Мамбеталиева
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Данные по выздоровевшим с учетом внебольничной пневмонии:

в г. Бишкек – 423,

в г. Ош – 48,

в Чуйской области – 131,

в Ошской области – 86,

в Таласской области – 4,

в Нарынской области – 8,

в Иссык-Кульской области – 33,

в Джалал-Абадской области – 107,

в Баткенской области – 52.

Всего за весь период выздоровели 117250 человек.

По данным Республиканского штаба по COVID-19 на стационарном лечении сейчас находятся 4585 пациентов, из них:

69 (1,5%) - удовлетворительное состоянии, 3008 (65,6%) - средней тяжести, 1310 (28,5%) – тяжелые и 198 (4,3%)- крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 13 282 человека.


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URL: https://www.vb.kg/403324
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