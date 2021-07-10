За сутки выздоровели от COVID-19 выздоровели 892 человека

Данные по выздоровевшим с учетом внебольничной пневмонии:
в г. Бишкек – 423,
в г. Ош – 48,
в Чуйской области – 131,
в Ошской области – 86,
в Таласской области – 4,
в Нарынской области – 8,
в Иссык-Кульской области – 33,
в Джалал-Абадской области – 107,
в Баткенской области – 52.
Всего за весь период выздоровели 117250 человек.
По данным Республиканского штаба по COVID-19 на стационарном лечении сейчас находятся 4585 пациентов, из них:
69 (1,5%) - удовлетворительное состоянии, 3008 (65,6%) - средней тяжести, 1310 (28,5%) – тяжелые и 198 (4,3%)- крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 13 282 человека.